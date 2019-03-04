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Foça'da berberden emeklilere indirim

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:46 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde, berber Zafer Aydoğan, yaşam şartlarının giderek zorlaştığını belirtip, emeklilere sakal tıraşında yüzde 50, saç tıraşında ise yüzde 25 indirim uygulamaya başladı.

Foça'da berberden emeklilere indirim

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, berber Zafer Aydoğan, yaşam şartlarının giderek zorlaştığını belirtip, emeklilere sakal tıraşında yüzde 50, saç tıraşında ise yüzde 25 indirim uygulamaya başladı.
Fevzipaşa Mahallesi'nde 55 yıldır berberlik yapan Zafer Aydoğan, son dönemde yaşam koşullarının zorlaştığını belirtip, emeklilere tıraş desteğine başladı. Kendisi de bir emekli olan ve 'Emeklinin halinden emekli anlar' diyen Aydoğan, 10 lira olan sakal traşında yüzde 50, 20 lira olan saç tıraşında ise yüzde 25 indirim uygulamaya başladı.
Emeklilere indirim fikrinin Foça Tüm Emekliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Yahya Özdemir'den geldiğini belirten Aydoğan, kendisinin de bunu ikiletmeden uygulamaya koyduğunu söyledi.
Dernek üyelerinin özellikle sakal tıraşı için geldiğini belirten Aydoğan, "12 yaşından beri berberlik yapıyorum. Ben de bir emekliyim ama berber arkadaşım Mümin Üstün ile birlikte hala çalışıyoruz. Tek maaşla geçinmeye çalışan pek çok emekli var. Bu koşullarda onların sıkıntılarına ortak olmak istedik. Onlar da bize gelerek bizim sıkıntılarımıza ortak oldular. Bu indirimden sonra daha sık ve düzenli olarak gelmeye başladılar. Biz de onlar da durumdan memnunuz" dedi.

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Foça'da berberden emeklilere indirimFoça'da berberden emeklilere indirimFoça'da berberden emeklilere indirim

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