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Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 17:32 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Foça ilçesinde, besi çiftilklerinin bulunduğu alanda başlayan yangın, makilik alana sıçradı.

Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın - Yeniden

FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, besi çiftilklerinin bulunduğu alanda başlayan yangın, makilik alana sıçradı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalara başlandı.
Foça'nın kırsal Yeniköy Mahallesi'nde besi çiftliklerinin bulunduğu alanda, saat 16.00 sıralarında, yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın makilik alana da sıçrarken, alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına 3 helikopter ile havadan, 6 arazöz ile karadan müdahaleye başlandı. Alevlerin orman alanına ulaşmaması için çaba gösterildiği bildirildi.

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Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın - YenidenFoça'da besi çiftlikleri yakınında yangın - YenidenFoça'da besi çiftlikleri yakınında yangın - YenidenFoça'da besi çiftlikleri yakınında yangın - Yeniden

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