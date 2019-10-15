Foça'da Biyokütle Enerji Üretim Tesisi kurulmak istenmesine çevreci tepkisi

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Foça ilçesine bağlı kırsal Ilıpınar Mahallesi'ndeki mevcut cüruf depolama alanı içinde kurulmak istenen Biyokütle Enerji Üretim Tesisi'ne tepkiler sürüyor. Söz konusu tesisin 2 yıl önce de kurulmak istendiğini ancak açılan davaların kazanılması sonucu yapılamadığını, bugün başka bir isimle ve kurulacağı yerin parseli değiştirilerek yeni bir projeymiş gibi sunulmaya çalışıldığı iddia edilerek açılan davanın bilirkişi incelemesine katılan çevreciler tepkilerini dile getirdi.

Foça'nın Ilıpınar Mahallesi, Gölyüzü mevkiinde, özel şirket tarafından kurulmak istenen Biyokütle Enerji Üretim Tesisi'nin doğaya zarar vereceği gerekçesiyle İzmir 6. İdare Mahkemesi'nde, vatandaşlar ve Foça Belediyesi ile İzmir Tabip Odası adına açılan 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir' kararının yürütmesinin durdurulması davası kapsamında bugün bilirkişi incelemesi yapıldı. Söz konusu tesisin yapımına karşı olan aralarında CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Duvan Temizel ve Çevre Meclisi üyeleri, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça Şube Başkanı Ramazan Harmandar ve yönetim kurulu üyeleri, Foça Çevre Platformu (FOÇEP), Foça Forum, Yenifoça Forum, Foça Barış Kadınları Platformları, Türk Tabipler Birliği İzmir Şubesi temsilcileri, Foça'nın başta Ilıpınar olmak üzere çeşitli mahallerinden gelen yaklaşık 100 kişi, sabah saatlerinden itibaren incelemenin yapılacağı alanda toplandı. Kalabalık, 'Zeytinin karası kara is bağladı', 'Biyokütle ölümdür', 'Yenifoçalı yaşamak istiyor', 'Nefes almak istiyoruz', 'Bile bile zehirlemeyin', 'Gaz değil oksijen istiyoruz', 'Cüruf+Biyokütle=Felaket', 'Çocuklarımızın engelsiz doğması için termik santrallere hayır' ve 'Suyuma, havama, toprağıma dokunma' yazılı döviz ve pankart açıp, tesis önünde bilirkişi ve mahkeme heyetini bekledi. Heyetle yapılan görüşme sonucu, açılan davada taraf olan kişi ve kurumlar ile sivil toplum kuruluşları ve platform temsilcileri görüş bildirmek üzere birlikte cüruf depolama alanına girdi.

'CEHENNEM ATIKLARINI YAKACAKLAR'

Yapılan incelemenin ardından heyette bulunan avukatlardan Diler Bosut Güven, söz konusu tesisin daha önce başka bir ad ama aynı amaçla yapılmak istenen tesis olduğuna dikkat çekti. Avukat Güven, yapılmak istenen Biyokütle Enerji Üretim Tesisi'nin Ilıpınar Mahallesi yerleşim yerine 1 kilometre mesafede olduğunu, Aliağa Sanayi Bölgesi ile birlikte kirliliğin kümülatif etkisinin dikkate alınmadığını heyete anlattıklarını söyledi. Avukat Güven, "Şirket temsilcilerince burada anız yakmanın önüne geçilmesi için, mısır ve pamuk gibi ürünlerin saplarının yakılması ve elektrik üretilmesi gibi masum bir bahaneye sığınıyor. Oysaki o cehennem atığı ki gördük ki plastik atıklar vesaire iç içe geçmiş durumda. Bunlar yakıldığında pamuk sapını aşan bir kirlilik tehlikesinin olacağını izah edip, bilirkişilerden raporda bunlara yer vermelerini istedik" dedi.

'ÇED YETMEZ SED İSTİYORUZ'

Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Ezgi Levent de cüruf deposunun çalışmasının Danıştay tarafından iptal edilmesine rağmen çalışmaya devam ettiğine dikkat çekti. Foça'nın Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer aldığını hatırlatan Levent, kurulmak istenen tesisin Horozgediği, Kozbeyli, Ilıpınar, Yenifoça yerleşim yerlerine çok yakın mesafede olduğuna, etrafta tarım alanlarının bulunduğuna ve çok sayıda vatandaşın bu tarım alanlarında ürettikleriyle geçindiklerini vurguladı. Levent, şöyle devam etti:

"Firma temsilcileri hala tehlikesi olmayan atık yakacaklarını, orman ve tarla atıklarını kullanacaklarını iddia ediyor. Yangın tehlikesi olmayacağını ve büyük yatırım yaptıklarını, yaktıklarının cinslerinin bacadan çıkacak dumanla belli olacağını söylediler. İnanmıyoruz, reddettik. ÇED raporunun yanısıra Sağlık Etki Değerlendirme (SED) raporunun da bilirkişi raporunda yer almasını talep ettik."

'KİRLİLİK VE KANSERLER BAKIMINDAN DİLOVASI'NA BENZİYOR'

İzmir Tabip Odası temsilcilerinden Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Feride Aksu Tanık hava kirliliği, partikül madde kirliliği ve bölgedeki kanserlerle ilgili olarak görüş ilettiklerini söyledi. Tanık, "Aliağa endüstriyel bölgesi kirlilik ve kanserler açısından Kocaeli Dilovası'na çok benzeyen bir bölge. Dilovası ve burada Türkiye ortalamasının çok üzerinde görülen kanser verilerini ifade ettik. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde konuyla ilgili yapılan bir yüksek lisans tezi var. Bunun da dosyaya intikal ettirilmesi önerimizi ilettik" dedi.

FOÇEP sözcüsü Bahadır Doğutürk ise 2,5 yıl önce burada bir katı atık yakma tesisi projesi olduğunu, açtıkları davayı kazanarak bu dosyayı kapattıklarını, ancak kar hırsı yüzünden aynı bölgede aynı tesislerin defalarca kurulmak istendiğini kaydetti. Doğutürk, söz konusu alana kalıcı bir çözüm getirilmesi gerektiğini söyledi.

Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede yapılan inceleme ve bilgilendirilmenin ardından grup olaysız dağıldı.