HABER
  4. Foça'da çevrecilerden Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz

Foça'da çevrecilerden Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:29 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Foça ilçesinde, bir grup çevreci, Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Foça ilçesinde, bir grup çevreci, Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.
Foça'da yaklaşık 100 kadar çevreci, bugün saat 13.30'da Atatürk Mahallesi, Aşıklar Caddesi'ndeki Foça Çevre Müdürlüğü'ne gelerek, Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu'na itiraz için dilekçe vermek istedi. Koridorda sıraya giren çevrecilere görevliler, "Burası İlçe Müdürlüğü değil, temsilcilik. Kayıt memuru ve evrak sistemi olmadığı için dilekçelerinizi kabul edilemeyeceğiz" dedi. Bunun üzerine çevreciler ile görevliler arasında tartışma çıktı. Grup, binanın girişindeki tabelada 'çevre' ibaresinin yer aldığını hatırlatıp, çözüm üretilmesini istedi. Görevlilerin yaptığı görüşmeler sonucunda dilekçelerin Foça Kaymakamlığı aracılığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilebileceği belirtildi. Bunun üzerine çevreci grup Hükümet Konağı'na geçip, Kaymakamlığa dilekçelerini teslim etti. Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Ezgi Levent, Foçalılar olarak hep birlikte 'Ya Kanal Ya İstanbul' diyerek dilekçe vermeye geldiklerini söyledi. Levent, "Kanal İstanbul'u istemiyoruz. Ekolojik yıkım olacağını düşünüyoruz" dedi.
Foça Çevre Müdürlüğü'nce dilekçelerinin alınmamasını eleştiren Fırat Korkmaz da "Bakın tabelasında da görüldüğü gibi buranın bir şube müdürlüğü olduğu yazıyor. İçeride çalışanların bundan dahi haberi yok. Asgari ücret açıklandı. 2 bin 340 lira. Buna paramız yok dediler. Ama 75 milyar liralık Kanal İstanbul yapmaya çalışıyorlar. Buna tüm halk olarak karşı çıkıyoruz" diyerek, tepkisini dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

Süper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtıSüper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtı
Bahçelievler'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandıBahçelievler'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Bursa'da ölen 2 dağcı anısına, eksi 10 derecede Bozdağ'ın zirvesine tırmandılarBursa'da ölen 2 dağcı anısına, eksi 10 derecede Bozdağ'ın zirvesine tırmandılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında 18 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

Son dakika! Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı, müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor

Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı

Son dakika! Ümraniye’de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Ümraniye’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren 'içlik' yanıtı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren yanıt!

Kayak tutkunlarının yeni rotası: Denizli Kayak Merkezi

İşte kayak tutkunlarının yeni rotası

İstanbul'da fırtına alarmı! Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.