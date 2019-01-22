Foça'da CHP'nin itirazıyla 633 kursiyer seçmenin kaydı silindi

İZMİR, (DHA) CUMHURİYET Halk Partisi, İzmir'in Foça ilçesinde 3 ay boyunca kurs gören 4 bin 2 askeri personelin burada seçmen olarak görünmesine itiraz etti. İl Seçim Kurulu kararı ile kursiyerlerden 633'ünün seçmen kaydı silindi. CHP, diğerlerinin de kayıtlarının silinmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş, Foça'ya 3 aylığına eğitim almak üzere gelen 4 bin 2 askeri personelin yerel seçimlerde Foça'da seçmen olarak göründüğünü belirterek İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Yapılan itirazda kursiyerlerin bir kısmının zaten ilçeden ayrıldığı, diğerlerinin de sadece kurs almak için geldiği, ilçenin 5 yıllık kaderinin oylanacağı bir seçimde oy kullanmasının kabul edilemeyeceği ve yasal olmadığı belirtildi ancak İlçe Seçim Kurulu tarafından bu itiraz kabul edilmedi. Bunun üzerine bu kez İl Seçim Kurulu'na başvuruldu. İl Seçim Kurulu, 633 kursiyer uzman seçmenin seçmen kütüğünden düşürülmesine karar verdi.

CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş, İl Seçim Kurulu'nun diğer 3 bin 369 kursiyer uzmanın durumunun yasalara uygun olduğu yolundaki kararına karşı ise CHP İzmir İl Başkanlığı'nın da desteğiyle YSK'ya başvurdu. Diğer 3 bin 369 kişinin de Foça'daki seçmen kütüğünden silinmesi talep edildi.

