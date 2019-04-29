Foça'da çocuk istismarı protesto edildi

CHP Foça Kadın Kolları Başkanı Suna Saraçoğlu yaptığı basın açıklamasında herkesin çocukları için endişe duyduğuna vurgu yaptı. Açıklamada, çocuk istismarını övenlerin, altı yaşında çocuklarla evlenilebilir deyip teşvik edenlerin, 'beş yaşındaki çocuğun rızası vardı' gibi sapkın ifadelerde bulunanlara cezai yaptırımlar getirilmesi talep edildi. Suna Saraçoğlu, "Hükümeti acil olarak tedbir almaya çağırıyoruz. Kadınlar, anneler, babalar olarak, çocuklar için güvenli ortamlar oluşturuluncaya kadar, çocuklarımızın korunması için konulmuş yasal çerçeve yeniden düzenleninceye kadar, çocuklarımızın istismar edilmesine zemin hazırlayan kurumlar kapatılıncaya ve istismarcılar hakettikleri cezayı alıncaya kadar mücadele ve takibe devam edeceğiz. Çocuklarımızı korumak hepimizin görevidir. İstismara susmak, buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Kirli zihniyetlerin sinsice hareket ederek çocuklarımızı incitmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Seyfi GÜL/FOÇA(İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça İlçesi’nde, son günlerde Türkiye genelinde yaşanan çocuk istismarı ve bu konudaki suçlarla ilgili yasal eksiklikler protesto edildi. Foça Demokrasi Meydanı’nda yapılan basın açıklamasından sonra katılımcılar yarım saat oturma eylemi yaptı.

SON BEŞ YILDA YÜZDE 700 ARTIŞ

İzmir eski Milletvekili Zeynep Altıok ise “Çocuklara cinsel taciz son beş yılda yüzde 700 artış göstermiştir. Akıl almaz bir durum. En son Rabia Naz üzerinden bir toplumsal duyarlık oluştu. Geçen dönem meclisin tecavüzcünün tecavüz ettiği çocukla evlendirilmesi, müftülerin çocuk yaştakileri evlendirmesine olanak tanıyan bir yapıya alet edilmesinin tanığı olduk hep birlikte. Engel olduk buna. Bugün Türkiye cinsel istismar sıralamasında ne yazık ki dünya üçüncüsü durumuna gelmiştir. Bu çok acıdır. Ne kadar hazin ve ne kadar geri durumda olduğumuzun göstergesidir. Küçükçekmece yaşadığımız son acı olsun istiyoruz. Çocuklarımızın üzerinden kirli ellerinizi çekin" dedi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’de bir baba olarak duygularını biraz kabaca ifade etmek istediğini söyleyip, "Sapkınlığın bir hastalık olduğu söyleniyor. Bana göre dünyanın en adice, en şerefsizce, en haysiyetsizce olan şeyidir" dedi.

Konuşmaların ardından ellerinde 'Susmayacağız', 'Çocuk istismarına Hayır', 'İstismar Edeni Koruma Affetme', 'Çocuk Susar Sen Susma istismara Sessiz Kalma', 'Çocuk Bedenime Dokunma', 'Çocuk İstismarına Göz Yumulamaz', 'Sessiz Kalma Durdur', 'Susmuyoruz', 'Susma Ortak Olma' gibi dövizler bulunan katılımcılar slogan ve alkışlarla yarım saat oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.

