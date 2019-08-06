Foça’da Cüruf Tepeleri Giderek Büyüyor

İzmir’in turistik ilçelerinden Foça ile sanayi merkezi Aliağa arasındaki çam ağaçlarıyla kaplı orman arazisi ve tarım alanlarının hemen ortasında üzerinde ot bitmeyen tepeler yükseliyor. Aliağa’daki demir çelik fabrikalarının üretimi sırasında ortaya çıkan cüruflardan oluşan bu tepeler her geçen gün daha da büyüyor. Kamyonların sürekli olarak taşıdığı cüruflar sadece yukarıya doğru yükselmiyor, aynı zamanda giderek daha fazla alanı da kaplıyor. Kilometrelerce uzunluktaki alanlar yüksek levhalarla çevrilmiş olsa da yükselen cüruf tepelerini gözlerden saklamak mümkün olmuyor. Köylüler önlem alınmasını istiyor Bölgedeki köyler, metal küfü olarak da bilinen cüruflardan çıkan tozu soluyor, kokuyu hissediyor. Köylüler, cüruf tepelerinin hem insan sağlığına hem ekinlere hem de yeraltı sularına zarar verdiğini söylüyor. Ilıpınar Köyü’nden Ali Çakır, cürufların atıldığı bölgenin yerleşim alanları ortasında olduğunu söylüyor. Çakır, “Benim yaşadığım Ilıpınar Köyü, buradan üç kilometre uzakta. Yeniköy iki kilometre, Kozbeyli beş kilometre uzakta. Eski Foça, Yeni Foça ve Aliağa’yı da düşünürseniz 20 kilometrelik bir alanda yüzbinlerce insan yaşıyor. Rüzgar estiğinde kokuyu köyden hissediyoruz. Zeytinleri toplarken ellerimiz cüruf tozundan simsiyah oluyor. Cüruflar, tamamen gelişigüzel toprağın üzerine dökülüyor. Yağmurla birlikte yeraltı sularına karışıyor. Sebzemizi, meyvemizi kurutuyor” diye konuşuyor.

Çakır, demir çelik fabrikalarının yanı sıra, petrokimya, enerji santralleri, gemi söküm, kağıt, gübre gibi birçok farklı sektördeki sanayi yatırımına ev sahipliği yapan bölgede kanserden ölenlerin sayısında çok ciddi bir artış olduğuna dikkat çekiyor ve “Ben sanayiye karşı değilim. Elbette demir çelik fabrikası olacak, sanayi olacak. Ama bu şekilde değil. Önlemini alacak, beni zehirlemeyecek. Biraz az kazanacak, tedbirini alacak” diyor. TUBİTAK’a göre tehlikeli, bilirkişilere göre tehlikesiz Bölgeye cüruf dökme izni İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2013 tarihli bir kararına dayanıyor. Bu karara karşı açılan davada, cürufun çevre ve insan sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle bu kararın iptal edilmesi için açılan davada, mahkeme Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan (TUBİTAK) rapor istedi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, hazırladığı raporda, atıkların su ile reaksiyonu sonucu, sulu ortamda olumsuz ekotoksik etkilere sebep olma riskinin bulunduğunu, bu nedenle atıkların geçici veya kalıcı olarak depolanmasının engellenmesi gerektiğini belirtti.