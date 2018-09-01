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Foça'da denizdeki akaryakıt sızıntısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 11:36 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci: - "Şu anda kirliliğin kontrol altına alındığını söyleyebiliriz"

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, Foça'da denizdeki akaryakıt sızıntısına ilişkin, kirliliğin kontrol altına alındığını söyledi.

Akaryakıt sızıntısının olduğu Gencerli bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Dökmeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, sızıntı ihbarını alır almaz temizlik çalışmalarına başladıklarını, kirliliğin yoğun olduğu iki bölümün bariyerlerle çevrildiğini ve alanın temizlendiğini belirtti.

Kaba temizliğin bir iki gün içinde tamamlanacağını dile getiren Dökmeci, petrol türevi olan sızıntı dolayısıyla alandaki çalışmalarını sürdüreceklerini anlattı.

"Şu anda kirliliğin kontrol altına alındığını söyleyebiliriz." diyen Dökmeci, şu bilgileri verdi:

"Sızıntı kaynağını belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Kaynak konusunda verebileceğimiz net bilgi yok. Tespite ilişkin gerekli numuneler alındıktan sonra netleşecek. Bölgede seyir halinde olan gemilerden de batmış gemilerden de kaynaklanması bir ihtimal. Biraz daha zayıf bir ihtimal, kıyı kaynaklı olması. Denetimlerimizi yapıyoruz. Olasılıklar üzerinde çalışmalar devam ediyor."

Dökmeci, başlangıçta 2,5 kilometrelik sahil şeridini etkileyen kirliliğin şu anda bir kilometrelik alanda etkili olduğunu ifade etti.

Açık denizdeki kontrollerin sürdüğünü vurgulayan Dökmeci, numuneler alındıktan sonra bölgede denize girilip girilmeyeceği konusunda açıklama yapabileceklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt sızıntısı Çevre Ve Şehircilik Foça

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