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Foça'da denizden karyola ve sandalyeler de çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:53 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde bir grup dalgıcın katılımıyla kıyı ve su altı temizliği yapıldı.

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde bir grup dalgıcın katılımıyla kıyı ve su altı temizliği yapıldı.

Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaflar Derneği öncülüğünde Ege, Dokuz Eylül ve Manisa Celal Bayar üniversitelerinin su altı sporları toplulukları ve kulüpleri, Foça Dalış Merkezi ile Jandarma Komando Okulu Komutanlığı dalgıç timinin desteğiyle kentte, deniz dibi temizliği çalışması yaptı. Küçükdeniz Limanı'nda gerçekleştirilen çalışmaya katılan 56 dalgıç su altından araç lastikleri, karyola, plastik ve cam şişeler, halı parçaları, tekne ve balıkçı malzemeleri, sandalyeler, hortumlar, kablo, pil, soba borusu, kafes, süpürge, kova, tabak, kaşık, bardak, metal içecek kutularından oluşan 1 tonu aşkın atık toplandı. Toplanan atıklar, Demokrasi Meydanı Dedikodu Ağacı önünde hazırlanan platformda sergiledi. Foça Kaymakamı Ali Çetin ve Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, çalışmaya katılanları ziyaret edip teşekkür etti.

Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaflar Derneği Başkanı Umut Tutar, "Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda çıkanlar, meydanda sergileniyor. Görüntü üzüntü verici. Denizler bizim geleceğimiz. Hem turizm hem gıdada her şeyin geleceği deniz. Herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Tutar, yarın ilçe merkezine daha uzak kıyılar ve adalarda çalışmalara devam edileceğini söyledi.

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