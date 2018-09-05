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Foça'da denize petrol sızmasıyla ilgili adli süreç de başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde, sahil şeridine yayılan ve kaynağı henüz belirlenemeyen petrolü temizleme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili çevreciler de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Foça'da denize petrol sızmasıyla ilgili adli süreç de başladı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, sahil şeridine yayılan ve kaynağı henüz belirlenemeyen petrolü temizleme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili çevreciler de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Vatandaşlar adına avukatların verdiği suç duyurusu dilekçesinde, "Foça'daki denize yakıt sızıntısı nedeniyle, öncelikle halen tespit edilemediği söylenen sızıntının kaynağı ve failler ortaya çıkarılmalı, denizin, doğanın, ekosistemin uğradığı olağanüstü, esasen hiçbir zaman giderilemeyecek zararlar tüm yönleriyle net biçimde belirlenmeli, bu zararın oluşumunda kusuru olanların bu zararı gidermeleri sağlanmalıdır" denildi.
Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde, geçen perşembe akşamı denizde kaynağı belirlenemeyen petrol sızıntısı meydana geldi. Yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin daha da yayılması, petrolün dağılmaması için bölgede bariyerlerle önlem alındı. Sadece petrolü emen pedler, denizin yüzeyine bırakıldı. Denizde sürdürülen bu çabalar sonuç verdi. Petrolün tabaka halinde vurduğu deniz yüzeyi tamamen temizlendi. Su yüzeyindeki petrolün temizlenmesinin tamamlanmasından sonra çalışmalar karaya taşındı. Buradaki çalışmaların ise halen devam ettiği belirtildi.
SIZINTININ KAYNAĞI BELİRLENEMEDİ
Bir haftadır temizlik çalışmaları devam derken, diğer yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, sızıntının kaynağının tespit için araştırmalarını sürdürdü. Ancak henüz sızıntının kaynağı konusunda herhangi bir tespitin olmadığı ifade edildi.
VATANDAŞLARDAN SUÇ DUYURUSU
Kirliliğin yaşandığı günden bu yana bölgeden ayrılmayan ilçe halkı ve çevreciler ise adli süreç için harekete geçti. İlçe halkı ve çevrecilerden Fevzi Hepşenkal adına avukatları Senih Özay, Ahu Tahmilci ve Murat Fatih Ülkü, Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukatların yaptığı suç duyurusunda, "Foça'daki denize yakıt sızıntısı nedeniyle, öncelikle halen tespit edilemediği söylenen sızıntının kaynağı ve failler ortaya çıkarılmalı, Foça denizinin, doğasının, ekosistemin uğradığı olağanüstü, esasen hiçbir zaman giderilemeyecek zararlar tüm yönleriyle net biçimde belirlenmeli, bu zararın oluşumunda kusuru olanların bu zararı gidermeleri sağlanmalıdır. Bu olayın küçümsenecek, basite indirgenecek bir hali yoktur. Denize petrol/kimyasal madde sızıntısına kasten veya taksirle neden olan kişiler, çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi başta olmak üzere, Türk Ceza Kanunu'nda ve Çevre Kanunu'nda sayılan diğer suçları işlemişlerdir" denildi.

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Foça'da denize petrol sızmasıyla ilgili adli süreç de başladıFoça'da denize petrol sızmasıyla ilgili adli süreç de başladı

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