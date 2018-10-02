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Foça'da denize sızan akaryakıt temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 14:00 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran: - "Denizimiz tertemiz olmuş vaziyette. Şu an burası gönül rahatlığıyla yüzülebilecek bir konumda" - "Temizlik için 25 milyon liraya yakın masraf yapıldı. Bu parayı gemiden tahsil edeceğiz"

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran, İzmir'in Foça ilçesi Gencelli sahilinde denize sızan akaryakıtı temizleme çalışmalarının tamamlandığını belirterek "Denizimiz tertemiz olmuş vaziyette. Şu an burası gönül rahatlığıyla yüzülebilecek bir konumda." dedi.

Kuran, Gencelli sahilinde yaptığı basın açıklamasında, 31 Ağustos'ta Sahil Güvenlik Komutanlığının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne olayı bildirmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Kıyıda 1,5 kilometrelik bir sahil şeridinin kirlendiğini belirlediklerini anlatan Kuran, şöyle devam etti:

"Acil müdahale konusunda ekipmanları bulunan, kirliliğe müdahale yetkisi bulunan iki firmamız hemen yetkilendirildi ve bölgeye intikal ettirildiler. Solventlerle ve petlerle kirlilik temizledi kayalıklarda oluşan kirlilik basınçlı sıcak sularla temizlendi. 85 kişiyle 30 gün boyunca gece gündüz bilfiil temizlik sağlandı. Yaklaşık olarak 2 bin 400 ton katı ve 50 metreküp de sıvı tehlikeli atık toplandı. Denizimiz tertemiz olmuş vaziyette. Şu an burası gönül rahatlığıyla yüzülebilecek bir konumda."

- "Bu parayı gemiden tahsil edeceğiz"

Kirliliğe Harrier isimli Palau bayraklı bir geminin sebep olduğunu anımsatan Kuran, İzmir Valiliği başkanlığında zarar tespit komisyonu kurulduğuna işaret etti.

Söz konusu gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığınca 1 milyon 674 bin lira idari para cezası kesildiğine dikkati çeken Kuran, "Bizim amacımızı çocuklarımıza dünden daha iyi bir yarın bırakmak. İyi bir çevre bırakmak için çalışmalarımıza devam etmektedir. Denizi görüyorsunuz, önceki fotoğraflarda vardır. 1 aylık sürede burası eskisinden daha iyi bir hale getirildi." diye konuştu.

Geminin söküm için Türkiye'ye getirildiği aktaran Kuran, şunları söyledi:

"Sadece ceza olarak düşünmeyin, buranın temizliği için de 25 milyon liraya yakın masraf yapıldı. Bu da aynı şekilde gemiden tahsil edilecek. Sadece ceza olarak bakılması çok doğru bir yaklaşım değil. Ceza ile ilgili gerekli çalışmalarımız zaten sürüyor sürüyor. Gemiyi Aliağa'da bekletiyoruz. Şu anda ola ki bir aksilik olmasın diye herhangi bir işlem yapılmıyor. Bu ceza yurt dışı da olsa yurt içi de olsa biz bu parayı bir şekilde inşallah alacağız."

Bu arada, kirliliğinin yaşandığı bölgedeki vatandaşların denize girmeye başladığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt Foça gemi Kirlilik

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