Foça'da denize sızan petrolü temizleme çalışmaları sürüyor (2)

'HERKES ELİNDEN GELENİ YAPACAK'
İzmir'in Foça ilçesinde, sahil şeridine yayılan ve kaynağı henüz belirlenemeyen petrolü temizleme çalışmalarının sürdüğü alanda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu da incelemelerde bulundu.
Yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Başkan Kocaoğlu, "Yaşanmaması hepimizin dileği. Çevre İl Müdürümüz de burada. Yetkili kurumlar da müdahale etmişler. Belediye başkanlarımız da lojistik destek vermişler. Bizim de daire başkanlarımız burada. Herkes ellerinden gelen desteği veriyor. Çevre kirlenmesine neden olan olayı biran önce gidermek için herkes çalışıyor. Gönül ister ki çok daha kısa zamanda müdahale edilsin. Ama her şeyin bir hazırlanması, irdelenmesi uzmanlık alanları var. Uzman kuruluşların yapması lazım. Çevre İl Müdürlüğü sıfır probleme kadar çalışmaları sürdüreceklerini söylediler. Biz de belediyelerimiz olarak İl Müdürlüğünün istediği desteği vermeye hazırız. Zaten görevimiz bu. Geçmiş olsun diliyorum. Olmasını kimse istemezdi ama olmuş, biran önce tedavisinin yapılması, eski haline getirilmesi için herkes elinden geleni yapacak" dedi.
Taylan YILDIRIM/FOÇA (İzmir), (DHA)
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