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Foça'da denize yakıt bırakılan gemiyle ilgili soruşturma sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 17:38 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde, sahil şeridine yayılan petrolü temizleme çalışmaları Devam ederken, kirliliğin kaynağı olan ve söküm için karaya oturtulduğu yerde el konulan 'Harrier' isimli kuru yük gemisine giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Foça'da denize yakıt bırakılan gemiyle ilgili soruşturma sürüyor

FOÇA (izmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, sahil şeridine yayılan petrolü temizleme çalışmaları Devam ederken, kirliliğin kaynağı olan ve söküm için karaya oturtulduğu yerde el konulan 'Harrier' isimli kuru yük gemisine giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde, geçen hafta perşembe akşamı denizde kaynağı belirlenemeyen petrol sızıntısı meydana geldi. Yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridi petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin daha da yayılması için bariyerlerle önlem alındı, temizleme çalışmalarına başlandı. Su yüzeyindeki petrol temizlendi, ardından çalışmalar karada devam etti.
Karadaki çalışmalar hala devam ederken, kirliliğin kaynağının belirlenmesi için sürdürülen çalışmalar kapsamında, fuel-oul olduğu anlaşılan yakıtın, Aliağa'daki gemi geri dönüşüm tesislerine getirilen 'Harrier' isimli gemiden akıtıldığı saptandı. TÜBİTAK'ta yapılan testler sonrasında fuel-oil olduğu anlaşılan yakıtın denize aktığı belirlenen gemi için firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesildi. Geminin yabancı olan mürettebatının ise Türkiyle'den ayrıldığı anlaşıldı.
GEMİYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI
Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ilçenin kıyılarının kirlenmesine neden olan Palau bayraklı gemiyle ilgili tedbir kararı verildi. Aliağa'daki gemi geri dönüşüm tesislerinde söküm için karaya oturtulan gemi üzerindeki tüm işlemler ile giriş ve çıkışlar yasaklandı. Gemi ve seferin muhataplarını belirlemek üzere, geminin satın alındığı şirket ile Aliağa'ya getiren şirket hakkında inceleme yürütüldüğü belirtildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerin çalışmaları doğrultusunda acentesine ulaşılan ve sahibinin Singapur'da olduğu belirlenen gemide söküm işlemlerine başlanabilmesi için çevreye verdiği zarar nedeniyle kesilen cezaya karşılık teminat mektubu beklendiği öğrenildi.
Aliağa Liman Başkanlığı'nın şirket yetkililerine tebliğ ettiği karara göre, gemiyle ilgili her türlü tasarrufun, temizlik masrafları ile kesilen cezanın ödenmesi sonrası mümkün olabileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Foça'da denize yakıt bırakılan gemiyle ilgili soruşturma sürüyorFoça'da denize yakıt bırakılan gemiyle ilgili soruşturma sürüyorFoça'da denize yakıt bırakılan gemiyle ilgili soruşturma sürüyorFoça'da denize yakıt bırakılan gemiyle ilgili soruşturma sürüyor

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