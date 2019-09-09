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Foça'da kafeterya sahibi silahlı saldırıda yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 23:11 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde, kafeterya ve manav işleten İsmail Kılınç'a (46), müşteri olarak gelen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Foça'da kafeterya sahibi silahlı saldırıda yaralandı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, kafeterya ve manav işleten İsmail Kılınç'a (46), müşteri olarak gelen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Yaralanan Kılınç hastanede tedaviye alınırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. İsmail Kılınç'a ait, hem kafeterya hem de manav olarak hizmet veren bir işyerine gelen kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş eçtı. Saldırgan, birkaç el ateş ettikten sonra yaya olarak yakındaki pazaryerine doğru kaçtı. Ardından burada park halinde olan bir otomobile binerek kaçtı.
Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki bacağından yaralanan Kılınç'ı, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Kılınç, daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

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Foça'da kafeterya sahibi silahlı saldırıda yaralandıFoça'da kafeterya sahibi silahlı saldırıda yaralandıFoça'da kafeterya sahibi silahlı saldırıda yaralandı

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