HABER

Foça'da kış ortasında bahar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 16:55 | Son Güncelleme

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'ya, güneşli havanın etkili olmasıyla hafta sonu yüzlerce kişi geldi.

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in turistik ilçesi Foça'ya, güneşli havanın etkili olmasıyla hafta sonu yüzlerce kişi geldi. Foçalılar ve yakın çevreden gelenler, sahili doldurdu.

İzmir ve yakın yerleşim yerlerinden Foça'ya akın, cuma akşamından başladı. Hava sıcaklığının 17- 18 dereceleri geçmesiyle hafta sonu ilçe merkezi ve Yenifoça sahilleri, kalabalıklaştı. Bazı kişiler, banklara otururken, bazıları da seyyar sandalyelerini açtı. Ahşap iskelelerde uzanarak, güneş keyfi yapanlar da oldu. Bebeklerini arabalarında gezdirenler de olurken, taş evlerin önlerinde hatıra fotoğrafları çektirip, tarihi yapıları dekor olarak kullanarak, selfie yapanların olduğu da görüldü. Balık avı için erken kalkanların yanı sıra saatlik turlara bile tam kapasite kaldırılan gezi tekneleri ile hemen hepsi dolan balık restoranlarının işletmecileri, zor geçen kış sezonunda nefes aldı. Foça'nın ünlü dondurmacısı önünde sabahtan gecenin ilerleyen saatlerine kadar kuyruklar eksilmezken, seyyar ve sabit diğer esnaf da kalabalıktan nasibini aldı. Güneş battıktan sonra da sıcaklığın düşmediği, rüzgarsız, sakin, temiz havada sahilin farklı yerlerinde sokak müzisyenleri konser verdi.

iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor
Salda Gölü'ne millet bahçesine CHP'li başkandan destekSalda Gölü'ne millet bahçesine CHP'li başkandan destek
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacakMeteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Takside kabusu yaşadı! 'Buraya kadar' deyip silahı başıma dayadı

Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

Son dakika! Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: Zehirlenenler var

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.