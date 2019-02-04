Foça'da kış ortasında bahar

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in turistik ilçesi Foça'ya, güneşli havanın etkili olmasıyla hafta sonu yüzlerce kişi geldi. Foçalılar ve yakın çevreden gelenler, sahili doldurdu.

İzmir ve yakın yerleşim yerlerinden Foça'ya akın, cuma akşamından başladı. Hava sıcaklığının 17- 18 dereceleri geçmesiyle hafta sonu ilçe merkezi ve Yenifoça sahilleri, kalabalıklaştı. Bazı kişiler, banklara otururken, bazıları da seyyar sandalyelerini açtı. Ahşap iskelelerde uzanarak, güneş keyfi yapanlar da oldu. Bebeklerini arabalarında gezdirenler de olurken, taş evlerin önlerinde hatıra fotoğrafları çektirip, tarihi yapıları dekor olarak kullanarak, selfie yapanların olduğu da görüldü. Balık avı için erken kalkanların yanı sıra saatlik turlara bile tam kapasite kaldırılan gezi tekneleri ile hemen hepsi dolan balık restoranlarının işletmecileri, zor geçen kış sezonunda nefes aldı. Foça'nın ünlü dondurmacısı önünde sabahtan gecenin ilerleyen saatlerine kadar kuyruklar eksilmezken, seyyar ve sabit diğer esnaf da kalabalıktan nasibini aldı. Güneş battıktan sonra da sıcaklığın düşmediği, rüzgarsız, sakin, temiz havada sahilin farklı yerlerinde sokak müzisyenleri konser verdi.

