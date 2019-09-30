Foça'da kıyılara bulaşan petrol atığını 50 kişilik ekip temizliyor (2)

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

İzmir'de, Foça'nın Gencelli sahillerine vuran petrol atıklarının yol açtığı kirliliğin ardından CHP İlçe Örgütü, Foça Belediye Başkanlığı, Foça Kent Konseyi ve bir grup çevreci, adliyeye gidip, sorumluların bulunması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa verilen dilekçenin ardından Cumhuriyet Mahallesi'ne gelenler, basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, "Çevre kirliliği konusunda hassas bölge olan Aliağa- Foça bölgesinde 24 saat esası ile havadan kontrol sistemleri dahil acil durumlarda kullanılmak üzere ekip ve ekipman bulundurulması gerekirken görüldü ki halen herhangi bir önlem alınmamış ve bölge kaderine terk edilmiş durumda" dedi.

BAŞKAN GÜRBÜZ: ALİAĞA TEMİZLENMEDEN İZMİR TEMİZLENMEYECEK

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise "İzmir'in en güzel ilçelerinden biri Foça, katlediliyor. Bu geçen yıl da yaşandı, bu yıl da aynı felaketi görüyoruz. Geliyorlar 40-50 kişi, bir tedbir alındığı düşünülüyor ama tedbiri en başta sızdırmayarak yapacaklar. Bu bir çevre katliamı. Bir tarafta Gediz'de balıklar ölüyor. İzmir'in incisi Foça'da turizm baltalanıyor. Aliağa temizlenmeden İzmir temizlenmeyecek" diye konuştu.

İlçede 3 ay turizm sezonu olduğunu ve 2 ay bu sorunla uğraştıklarını aktaran Gürbüz, "Turizmi de geçtik, insanlar burada denize giriyor. Aliağa'nın öncelikle temizlenmesi ardından da bütün kıyı şeritlerinin toparlanması gerekiyor" dedi.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak da çalışmaları incelerken, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

SAHİL ŞERİDİNE PETROL EMEN BARİYER

Çalışmaları sürdüren firma elemanları ise atığın kıyıya ulaşmaması için petrol emen bariyeri sahil şeridine serdi. Körfezde 2 tekne ile su yüzeyindeki petrol atığı temizlendi. Çalışmaların bugün bitmemesi halinde yarın da sürdürüleceği öğrenildi.