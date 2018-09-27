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Foça'da otluk alandaki yangın sert rüzgarla büyüdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 18:56 | Son Güncelleme

KONTROL ALTINA ALINDI Foça'daki yangın, ekiplerin yoğun müdahaleriyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI
Foça'daki yangın, ekiplerin yoğun müdahaleriyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Foça İlçe Jandarma Komutantlığı tarafından sabotaj ihtimali gözönünde bulundurularak soruşturma başlatıldı. Yangından yaklaşık 30 hektar kuru otluk alan ve şahıslara ait zeytinlik alanlar etkilendi.

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)

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