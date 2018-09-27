Foça'da otluk alandaki yangın sert rüzgarla büyüdü (3)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Foça'daki yaklaşık 30 hektar kuru otluk alan ve şahıslara ait zeytinlik alanların zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili Foça İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sabotaj ihtimali göz önünde bulundurularak soruşturma başlatıldı.
Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)
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