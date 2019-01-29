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Foça'da şiddetli yağmur; dereler taştı, su baskınları oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 18:56 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde, 3 gündür aralıksız yağan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle dereler taşarken, su baskınları meydana geldi.

Foça'da şiddetli yağmur; dereler taştı, su baskınları oldu

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Foça ilçesinde, 3 gündür aralıksız yağan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle dereler taşarken, su baskınları meydana geldi. İtfaiye, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ve Foça Belediyesi ekipleri, yoğun çalışmalarına rağmen su basan yerlere yetişmekte zorlandı.
Foça'da 3 gündür aralıksız yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Fevzipaşa ve Atatürk mahallelerinde yağmur sularıyla dolan dereler taştı. Buradaki onlarca ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı. Yağmur sularının taşıdığı çöpler nedeniyle tıkanan rögarlar da taştı. İlçenin ana arterlerinden ara sokaklarına kadar büyük bölümü ile Foça Otobüs Terminali de bugün öğle saatlerinden itibaren girilemeyecek kadar suyla doldu. Bazı yerlerde yoğun suyu taşıyamayan kanalizasyon kanallarının boruları patlarken, istinat duvarları yıkıldı. Foçalılar, uzun çizmeler giyerek, sokağa çıkabildi. Suyla dolan sokaklar nedeniyle ilçe merkezinde trafikte aksamalar meydana gelirken, sürücüler, zor anlar yaşadı. İtfaiye, İZSU ve Foça Belediyesi ekipleri, yollardaki ve suyla dolan ev ile iş yerlerindeki suların tahliyesi, tıkanan rögarların açılması için yoğun çalışma başlattı. Çalışmalar aralıksız sürdürülürken, Foçalılar, altyapının yetersizliğinden yakındı. Otobüs işletmeciliği yapan Serdar Çağlan, ilçedeki otobüs terminaline dolan sulara dikkat çekip, bu durumun işlerine olumsuz yansıdığını söyledi.

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Foça'da şiddetli yağmur; dereler taştı, su baskınları olduFoça'da şiddetli yağmur; dereler taştı, su baskınları olduFoça'da şiddetli yağmur; dereler taştı, su baskınları olduFoça'da şiddetli yağmur; dereler taştı, su baskınları oldu

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