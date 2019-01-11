HABER

Foça'da teknelerden hırsızlığa 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 12:32 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Foça ilçesinde, limanda bağlı teknelere girip, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Foça'da teknelerden hırsızlığa 3 tutuklama

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, limanda bağlı teknelere girip, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknelere girerek hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 şüphelinin, 35 TA 158 plakalı kamyoneti kullandığını belirledi. Büyükdeniz Limanı önünde olduğu tespit edilen kamyonet, 9 Ocak gecesi durduruldu. Kamyonette yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen 3 tekne motoru, 5 olta takımı ve çeşitli tekne malzemeleri ele geçirildi. Erman Çetin (37), Caner Karakuş (22) ve Gökhan Kılıç (25) gözaltına alındı. 3 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Foça'da teknelerden hırsızlığa 3 tutuklamaFoça'da teknelerden hırsızlığa 3 tutuklamaFoça'da teknelerden hırsızlığa 3 tutuklama

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Takla atan araçtan yara almadan kurtulduTakla atan araçtan yara almadan kurtuldu
TIR'ın çarptığı otomobildeki genç kız yaralandıTIR'ın çarptığı otomobildeki genç kız yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.