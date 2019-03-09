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Foça'da yaşanan kaz ölümlerine tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 19:50 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Foça ilçesinde, Aynur Sazcı'ya (55) ait 6 kazın farklı zamanlarda ve farklı şekillerde öldürülmesinin ardından jandarma çalışma başlattı.

Foça'da yaşanan kaz ölümlerine tepki

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, Aynur Sazcı'ya (55) ait 6 kazın farklı zamanlarda ve farklı şekillerde öldürülmesinin ardından jandarma çalışma başlattı. Bir kazın asit dökülerek, birinin gözleri şişle oyularak, 3 kazın ise fare zehri karıştırılmış ekmekle öldürüldüğü iddiası bölgede yaşayanların tepkisini topladı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Soğuk Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında birbirine 3 metre mesafede 2 kazı ölü halde görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan jandarma, kazların bölgede yaşayan emekli işçi Aynur Sazcı'nın beslediği 21 kazdan 2'si olduğunu belirledi. Ayrıca kazlardan 1'inin asit içerikli sıvı dökülerek öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma diğer kazın ölüm nedenini ve olayı gerçekleştirenleri belirlemek için çalışma başlattı.
YAKALANMASINI İSTEDİ
Daha önce de farklı zamanlarda 3 kazın daha fare zehri karıştırılmış ekmekle öldürüldüğü, 1 kazın ise gözünün şişle oyularak kör edildiği iddia edilirken, bölgede kazlara yönelik yapılanlar halkın tepkisini topladı. Aynur Sazcı'nın oğlu müteahhit Tolga Güleri (26), "Anneme ait kazlara yapılan saldırı ilk değil. Daha önce de 3 kazımız fare zehirli ekmek verilerek öldürüldü. 1 hayvanımızın ise gözü şişle çıkartıldı. Jandarma ekipleri suçlunun kim olduğunu araştırıyor. Bir an önce yakalanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

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Foça'da yaşanan kaz ölümlerine tepkiFoça'da yaşanan kaz ölümlerine tepkiFoça'da yaşanan kaz ölümlerine tepkiFoça'da yaşanan kaz ölümlerine tepki

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