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  4. Foça’da yılbaşı öncesi bin 229 şişe kaçak içki ele geçirdi

Foça’da yılbaşı öncesi bin 229 şişe kaçak içki ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:32 | Son Güncelleme

İzmir’in Foça ilçesinde, yılbaşı öncesi denetime çıkan ekipler bin 229 şişe kaçak içki ele geçirdi.Foça Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşı öncesi iş yerlerine yaptığı denetimlerde, faturası ibraz edilemeyen içkilere ve içki yapımında kullanılan malzemelere el koydu.

Foça’da yılbaşı öncesi bin 229 şişe kaçak içki ele geçirdi

İzmir’in Foça ilçesinde, yılbaşı öncesi denetime çıkan ekipler bin 229 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Foça Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşı öncesi iş yerlerine yaptığı denetimlerde, faturası ibraz edilemeyen içkilere ve içki yapımında kullanılan malzemelere el koydu. İlgili iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
Foça Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşı öncesi denetime çıktı. İlçe merkezindeki 26 iş yerinde yapılan denetimler neticesinde, 3 iş yerinde yasa dışı alkollü içki üretiminde kullanılan 22 adet 1 litrelik, 1 adet 5 litrelik etil alkol, kullanıma hazır halde şişe ve bidonlar tespit edildi. Şüphelilerin ev, araç ve depolarında yapılan arama sonucunda; 85 litre etil alkol, 85 adet anason aroması, 14 adet 16 gramlık votka aroması, 1 adet 10 mililitre viski aroması, 4 adet 1 litrelik su şişesi içinde ev yapımı votka bulundu.
Faturası ibraz edilemeyen ve kaçak olabileceği değerlendirilen 24 adet 150 mililitre (ml), 60 adet 100 ml, 120 adet 70 ml, 120 adet 50 ml, 240 adet 35 ml rakı; 156 adet 100 ml, 84 adet 50 ml rakı, 60 adet 50 ml, 144 adet 35 ml yaş üzüm rakısı, 48 adet 50 ml rakı, 168 adet 35 ml rakı, araçtan 0.5 ml su şişesinde hazırlanmış hazırlanmış el yapımı votka olmak üzere toplam bin 229 şişe içki ele geçirildi.

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