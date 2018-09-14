Foça'daki akaryakıt sızıntısına bilirkişi incelemesi

İlgili kamu kurumlarının olaya ilişkin raporlarının olduğunu ve bunları da mahkeme aracılığıyla istediklerini hatırlatan Tahmilci, "Kurumların raporlarında olaya ilişkin tutanaklar, görüntü kayıtları var. İnceleme sırasında halk konuyla ilgili tüm şikayetlerini hakime anlattı. Oldukça etkili bir keşif oldu. Sürecin takipçisi olacağız." diye konuştu.

İncelemeye katılan avukat Ahu Tahmilci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Foça Asliye Hukuk Mahkemesine delil ve zarar tespit davası açtıklarını bu kapsamda bilirkişi heyetinin olay yerinde inceleme yaptığını söyledi.

Foça Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi tarafından Gencelli bölgesinde yapılan incelemeye uzmanlardan oluşan bilirkişi heyeti katıldı.

- Olay

Gencelli Mahallesi sahilinde 31 Ağustos'ta akaryakıt sızıntısı kaynaklı kirlilik görülmüş, 2,5 kilometrelik sahil şeridinde etkili olan kirliliğin fuel-oilden kaynaklandığı tespit edilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kirliliğe Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisinin neden olduğunun tespit edildiği ve firmasına ise 1 milyon 644 bin 742 lira idari para cezası kesildiği bilgisini paylaşmıştı.

Kesilen cezaya ilaveten kirliliği temizleme çalışmaları için harcanan 10 milyon liranın da gemi sahiplerine ödetileceği bildirilmişti.

Bu arada, Foça Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye davet edilen geminin Hintli kaptanı ile 18 gemi mürettebatının yurt dışına çıktıkları tespit edilmişti.

Foça halkı ve çevreciler adına Mustafa Feyzi Hepşenkal avukatları aracılığı ile delil ve zarar tespit davası açmıştı.

