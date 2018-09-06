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Foça'daki akaryakıt sızıntısına yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:57 | Son Güncelleme

İzmir'in Foça ilçesi Gencelli sahilinde denize sızan ve fuel-oil olduğu belirlenen akaryakıtın kaynağını belirleme çalışmaları sürüyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesi Gencelli sahilinde denize sızan ve fuel-oil olduğu belirlenen akaryakıtın kaynağını belirleme çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kaba temizliğin tamamlanmasının ardından ince temizlik ve peyzaj çalışmalarının yapıldığını aktardı.

Denize sızan akaryakıtın kaynağının henüz belirlenemediğini kaydeden Varan, akaryakıtın fuel-oil olduğunun belirlenmesi üzerine kaynağın bulunması çalışmalarının fuel-oil kullanan gemilere yönelik sürdürüldüğünü ifade etti.

Varan, fuel-oil kullanan 7 gemiden numune alındığını anlatarak, "Başka gemilerden de numune alınacak. Numuneler parmak izi tespiti için Tübitak Marmara Araştırma Merkezine gönderiliyor." diye konuştu.

Foça'da Gencelli sahilinde 31 Ağustos'ta tespit edilen akaryakıtın temizlenmesi için çalışma başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
deniz fuel oil gemi numune sızıntı

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