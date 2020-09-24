Foça’daki “emekli öğretmen” cinayetinin zanlısı Kuşadası’nda yakalandı

İzmir Foça’da kendisine ait evde elleri ve ayakları bağlanmış şekilde av tüfeğiyle öldürülmüş olarak bulunan 64 yaşındaki emekli öğretmenin katil zanlısı olduğu ileri sürülen bir kişi Kuşadası’nda polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturmayı yürüten İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

21 Eylül Pazartesi günü İzmir Foça’da 64 yaşındaki emekli öğretmen Tevfik Yalvaç, kendine ait evde elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış ve av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunmuştu. Olay, Foça’nın Yeniköy Mahallesi yakınlarında zeytinlik bahçesindeki iki katlı bir evde meydana gelmişti. Bir süredir Tevfik Yalvaç’tan haber alamayan yakınları durumu bölgede yaşayan arkadaşlarına bildirmişti. Bunun üzerine Yalvaç’ın evini kontrol eden arkadaşları, emekli öğretmeni elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış ve kanepede hareketsiz halde bulmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, emekli öğretmenin elleri ve ayaklarının plastik kelepçe ile bağlandıktan sonra av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

"Otomobili de gasp edilmişti"

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Yalvaç’ın İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşadığı, zaman zaman Foça Yeniköy Mahallesi’ndeki evinde kaldığını belirlerken, 35 V 2130 plakalı otomobilinin de gasp edildiğini tespit etmişti. Olayın ardından jandarma tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kuşadası’nda devriye polis ekipleri yakaladı

Foça’yı 3 gün önce sarsan emekli öğretmen cinayetiyle ilgili gelişme bu gece Kuşadası’nda yaşandı. Saat 02.00 sıralarında Kuşadası sahil bandı üzerinde görev yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Atatürk Bulvarı’nda durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Durdurulan kişinin kimlik kontrolünü ve araştırmasını yapan devriye ekipleri, söz konusu kişinin 3 gün önce Foça’da meydana gelen Tevfik Yalvaç cinayetinin zanlısı olarak aranan M.T. olduğunu tespit etti. Cinayet zanlısı olarak aranan M.T., gözaltına alınarak Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Fuat Kaplan Polis Merkezi’ne götürüldü. Jandarma ekiplerine haber verilmesinin ardından cinayet zanlısı olarak M.T.’yi teslim almak için İzmir İl Jandarma Komutanlığı’ndan özel bir ekip Kuşadası’na geldi. İlk sorgusunda cinayeti kabul etmeyen M.T., özel bir araçla sorgulanmak üzere jandarma ekipleri tarafından İzmir’e götürüldü.

