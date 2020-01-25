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Foça'dan Elazığ'a yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 21:31 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Foça ilçesinde, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedekilere destek olmak için yardım kampanyası düzenlendi.

Seyfi GÜL/FOÇA, (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedekilere destek olmak için yardım kampanyası düzenlendi. Halk battaniye, mevsim şartlarına uygun giyecek, kuru gıda, bebek maması ve benzeri ihtiyaç malzemelerinin ağırlıkta olduğu kampanyaya gönülden destek verdi.
Halkın talebi ve Foça Belediyesi'nin öncülüğüyle başlayan kampanya için sabah saatlerinde anonslar yapıldı. Sosyal medyadaki paylaşımlarla da daha geniş kitlelerin duyması sağlandı. İlçe merkezi ile ilçeye bağlı Yenifoça, Bağarası, Gerenköy, Kozbeyli ve Ilıpınar mahallelerinde toplama noktaları oluşturuldu. Buralarda tasnif edilerek kolilere yerleştirilen yardım malzemeleri Demokrasi Meydanı'ndaki koordinasyon merkezine getirildi. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'de çalışmalara bizzat katıldı ve süratle hareket edilmesi için ekipleri yönlendirdi.
'AYNI HAMURUN İNSANLARIYIZ, ONLARIN ACISI BİZİM ACIMIZ'
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz çok üzgün olduklarını, istenmeyen sonuçların ortaya çıktığını acıları yüreklerinde hissederek izlediklerini, Foçalıların maneviyatlarını ve vicdanlarını ortaya koyarak kampanyaya destek olduğunu söyledi. Fatih Gürbüz, "Foçalılar olarak şimdilik 200 koliyi aşkın yiyecek, giyecek, erzak, kılık kıyafet gibi şeylerden oluşan yardım topladılar. Tüm Elazığlılara geçmiş olsun diyorum. Aynı hamurunu insanlarıyız. Onların acısı bizim acımız. Onların sıkıntısı bizim sıkıntımız. Böyle zor zamanlarda birbirimize kemik gibi bağlanıyoruz. İnşallah tekrarı olmaz. İnşallah orada sayılar daha da artmaz. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Foça, köylerimiz, uzak mahallelerimiz, duyarlı vatandaşlarımız ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Elele bizde bunları Elazığ’a ulaştıracağız. İnşallah bir nebze de olsa faydamız olur" dedi.
Malzemelerin gece saatlerinde TIR ile yola çıkacağı ve deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

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