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Foçalı balıkçının ağına mayın takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 17:50 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde, trol teknesiyle balıkçılık yapan Aykut Akyar'ın (47) ağına, avlanma sahasında mayın takıldı.

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Foça ilçesinde, trol teknesiyle balıkçılık yapan Aykut Akyar'ın (47) ağına, avlanma sahasında mayın takıldı. Balıkçı barınağına getirilerek, yetkililere teslim edilen mayının, Deniz Kuvvetleri'nden gelecek uzman personel tarafından inceleneceği belirtildi. Balıkçı Aykut Akyar, Foça ile Karaburun arasındaki avlanma sahasında, 'Babacan Reis' adlı teknesinden gece trol ağlarını denize bıraktı. Saat 06.00 sıralarında ağırlaşan ağlarını teknedeki 2 arkadaşıyla birlikte toplayan Akyar, ağında, küre şeklindeki ağırlığı fark etti. Mayın olabileceğini düşünen Akyar, ağırlığı emniyetli olarak teknesine indirdi. Durumu telefonla Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik yetkililerine bildiren Akyar, daha sonra aldığı talimatla teknesini Foça Balıkçı Barınağı'na çekti. Yıllardır balıkçılık yaptığını ve iş gereği gece çalıştıklarını belirten Aykut Akyar, daha önce amcasının teknesinde avlanırken, torpido ve mayına rastladıklarını, bu nedenle paniklemediğini kaydetti. Akyar, "Talihimize ağımıza mayın rast geldi. Kaldırdık, teknenin kıç tarafına koyduk. Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenliğe haber verdik. Yetkililerin gereğini yapmasını bekliyoruz" dedi. Foça Liman Başkanlığı ile Sahil Güvenlik ekiplerince teslim alınan ve mayın olduğu belirlenen cismin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman personelince inceleneceği ve gereğinin yapılacağı bildirildi.

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