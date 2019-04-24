Foçalılar, ameliyatı için para topladığı Ramazan'ı yalnız bırakmadı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, omuriliğindeki tümör nedeniyle felç olan Ramazan Akkoç'un (24) yürüyebilmesi için gerekli ameliyat parası, hayırseverlerin desteğiyle toplandı. Hastaneye yatışı yapılan ve ameliyata alınan Akkoç'tan gelecek iyi haber bekleniyor.

Foça'nın kırsal Gerenköy Mahallesi'ndeki evlerinde 5 yıl önce aniden rahatsızlanan ve Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Akkoç'ta, omurilik tümörü olduğu teşhisi konuldu. Ameliyata alınan Akkoç'a doktorlar, tümörünün kötü huylu olmadığını ve vücuda yayılmadığını belirtti, sonraki günlerde taburcu etti.

Ameliyattan 8 ay sonra aniden yere yığılan Akkoç'un el ve bacaklarında güçsüzlük başladı. Bağkur emeklisi çiftçi Sezai Akkoç ve ev kadını Aynur Akkoç, oğlu Ramazan'ın tedavisi için arayışlara başladı. Akkoç'a, İzmir Kent Hastanesi'nden iyi haber geldi.

Doktorlar, Akkoç'u ayağa kaldıracak ameliyatı yapabileceklerini açıkladı. Hastane yönetimi de 100 bin lira tutacak ameliyat masrafının 30 bin lirasını karşılayabileceklerini belirtti. Kalan 70 bin lira için Akkoç ailesi harekete geçti. Kızılay Foça Şubesi de Ramazan Akkoç için yardım kampanyası düzenledi. Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz'in de aralarında yer aldığı birçok kişi, katkı sağladı. Gerekli para hayırseverlerin desteğiyle toplanırken, hastanede ameliyat olmayı bekleyen Ramazan Akkoç'u, Başkan Gürbüz ziyaret etti. Başkan Gürbüz, "İnşallah kardeşimiz bugün ameliyatına girip, sağlıklı bir şekilde çıkacak. Bir genç kardeşimizin umudu olmak için bütün Foça birleşti. Kızılay'ımıza, Foça ve Foça dışından katkı veren hayırseverlerimize sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi.

Ramazan Akkoç için düzenledikleri yardım kampanyasının amacına ulaştığını ve bugün sona erdiğini belirten Türk Kızılayı Foça Şubesi Başkanı Muharrem Yeşilkaya da iyiliğin kazandığına vurgu yaptı. Muharrem Yeşilkaya, "Başta göreve yeni seçilen Foça Belediye Başkanı'mız Fatih Gürbüz olmak üzere her seviyede katkı veren, bağışta bulunan, isimlerinin de açıklanmasını istemeyen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra kardeşimizi, doktorunun maharetli ellerine teslim ediyoruz. Halkımızdan ameliyatın başarılı geçmesi ve evladımızın şifa bulması için dua bekliyoruz. Dualarını eksik etmesinler" diye konuştu.

Ameliyata alınan Akkoç'tan gelecek iyi haber beklenmeye başladı.

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