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Foçalılar, eski hastane binasının aile sağlığı merkezi olmasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:04 | Son Güncelleme

İZMİR Foça'da bir araya gelen ilçe sakinleri, yeni yere taşınan devlet hastanesinin eski binasının aile sağlığı merkezi olarak kullanılmasını, yazın ilçede nüfusun 3 katına çıktığı dikkate alınarak, toplum sağlığı uzmanının da görevlendirilmesini istedi.

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR Foça'da bir araya gelen ilçe sakinleri, yeni yere taşınan devlet hastanesinin eski binasının aile sağlığı merkezi olarak kullanılmasını, yazın ilçede nüfusun 3 katına çıktığı dikkate alınarak, toplum sağlığı uzmanının da görevlendirilmesini istedi. Küçükdeniz Sahili Reha Midilli Caddesi üzerindeki Foça Devlet Hastanesi'nin eski binasının bahçesinde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, basın açıklaması yaptı. Hastane eski binasının aile sağlığı merkezi olarak kullanılmasını isteyen Foçalılar, yazın ilçede nüfusun 3 katına çıktığını dile getirerek, toplum sağlığı uzmanının da kurumda görevlendirilmesini istedi. Basın açıklamasını okuyan Ayla Yılmaz, "Foça Devlet Hastanesi eski yerindeyken, konumu itibarıyla birçok acil ve yatan hasta için sağlık hizmeti kolaylıkla yerine getiriliyordu. Hem yeni devlet hastanesinin hem de aile sağlığı hekimliğinin mahallelerimiz ve ilçe merkezinden uzak olması nedeniyle çoğunluğu emekli ve yaşlı mahalle sakinlerimiz, zorluk ve mağduriyet yaşamaya başladı. Bu nedenle şu anda boşaltılan, bir bölümü İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak hizmet vermesi planlanan eski hastane binasında, aile hekimlerimizin görev yapmasını, yazın nüfusumuzun 3 katına çıktığı göz önünde bulundurularak, misafir hastalara da hizmet verecek bir toplum sağlığı doktorunun da bulundurulmasını talep ediyoruz" dedi. Açıklamanın ardından alanda toplananlar, 5 dakika boyunca 'Sağlık hizmeti istiyoruz' sloganı attı, alkışla tepkilerini gösterdi. Konuyla ilgili Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı'na verilmek üzere başlatılan imza kampanyasında ise 1 saatte 400 imza toplandığı belirtildi.

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