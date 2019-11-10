Foçalıların 'çevre yolu' tepkisi

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in turistik ilçesi Foça'nın Bağarası Mahallesi'nde yapılması planlanan çevre yolu, güzergahtaki anıt ağaçlar ile doğaya zarar vereceği gerekçesiyle tepkiye neden oldu. Mahalleli, Foça Çevre Platformu (FOÇEP) üyelerinin de desteğiyle yolun alternatif güzergahta yapılması için imza kampanyası başlattı.

Foçalılar, 10 kilometre uzaklıktaki Bağarası Mahallesi'nde yapılması planlanan çevre yoluna güzergahtaki anıt ağaçlar, tarım arazileri ve mevcut sulama sistemini yok edeceğini ileri sürerek, tepki gösterdi. İlçe sakinleri, yolun gerekli; ancak güzergahının yanlış olduğunu savundu. Foçalılar, daha uygun ve maliyeti daha düşük hat varken, 1992'de belirlenen, halkın nereden geçtiğini bilmediği güzergahın yapılmasında ısrar etmenin doğru olmadığını belirtti.

'UMARIZ, TARIM ARAZİLERİMİZ KURTULUR'

Foça'da yaşayan, emekli deniz albay ve iş insanı Recep Tan, Bağarası Mahallesi'ndeki trafik yoğunluğunu çözmek için yerleşim birimini bypass eden güzergahın 1992'de oluşturulduğunu, İller Bankası'nın çıktığı ilana itiraz olmayınca planın kesinleştiğini söyledi. Bu durumdan bazı firma elemanlarının arazilerinde ölçüm ve tespit çalışması yapmasıyla haberdar olup, şaşırdıklarını dile getiren Tan, şöyle konuştu:

"Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'ne müracaat ettik. İmar planı üzerinde böyle bir kanal bırakıldığı için yol çalışmasına başladıklarını öğrendik. Fakat bu yol çok verimli olan tarım arazilerinden ve Devlet Su İşleri'nin (DS) sulama havzasının ortasından geçiyor. Biz bunu öğrendikten sonra tarım arazilerinden geçmeyen bir yol önerisinde bulunduk. Bu zaten tarihi Foça yolunun da geçtiği, tamamı kamulaştırma problemi yaşanmayacak Hazine arazisi olan, Yenibağarası Kavşağı'na ve yerleşim yerlerine dokunmayan tarıma kapalı, DSİ'nin sulama sistemini etkilemeyen, asırlık zeytin ağaçlarının kesilmesine gerek olmayan, taşlık bir bölge. Yetkililer gelip teklif ettiğimiz bu güzergahı görürlerse mantıklı bir kişinin 'hayır' demeyeceği alternatif olarak öneriyoruz. Umarız kabul edilir, tarım arazilerimiz kurtulur."

ASIRLIK AĞAÇLARA KIRMIZI BOYAYLA İŞARET

İstanbul'daki meslek yaşamının ardından bölgeye yerleştiğini ve ailesiyle birlikte 'yeşil dünya' oluşturduklarını belirten emekli gazeteci Gül Atmaca ise şunları söyledi:

"Bir gün baktık ki 3 kişi, ellerinde değişik aletlerle ölçüm yapıyor. Evlere, aralarında anıt niteliğinde olan asırlık ağaçlara kırmızı boyalarla işaretler koyuyorlar. Maliyet hesabı yapmak için Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından görevlendirildiklerini söylediler. Mevcut yolun yetersiz olduğunu kabul ediyoruz; ancak 100 yıl önce kullanılan dağ eteğinden geçen bir yol hattı varken, şu anda akla ziyan bir güzergah öngörülüyor. Yol yarım ay şeklinde toplam 5 kilometre uzunlukta. Tarlalar, asırlık ağaçlar, DSİ'nin kanalları, su kuyuları hepsi bu yolun altında kalacak. Dolguyla güzergah yükseltileceği için Bağarası Ovası ikiye ayrılacak, ne tarım kalacak ne hayvancılık kalacak. Alternatifi varken lütfen bu doğa kıyımına sebep olmayın. Asırlık ağaçlarımızı değil fidanımızı bile vermeyeceğiz. Kararlıyız."

'ZEYTİN AĞAÇLARINI KENDİMİZDEN ÇOK KORUDUK'

Eşiyle birlikte yerleştikleri ev ve bahçelerine 20 yıldan fazla süre emek verdiklerini dile getiren Neval Aydın, "Bahçemizdeki asırlık 10 zeytin ağacını neredeyse kendimizden fazla koruduk. Eşimin vefatına ve ilerleyen yaşıma rağmen diktiğimiz fidanlara çocuğum gibi özenle bakmaya devam ediyorum. Ancak bahçemdeki ağaçların üzerine kırmızı boyayla işaret koyan topografları görünce şok oldum. Burası çok verimli bir yer. Yılda 3 ürün alabilirsiniz. Yeraltı suyu yüzeye çok yakın. Örtü toprağı çok kalın. Tarım için ideal özelliklere sahip. Bin yıllardır burada tarım yapılmış. Buradan yol geçmesini kesinlikle istemiyoruz. Foça bir taraftan 'sakin şehir' olmak için çalışıyor. Sakin şehre ulaşmak bu kadar hızlı olmamalı. İnsanlar, kendi yiyecekleri ürünleri, yararlanacakları ağaçları telef ederek bir yere ulaşmak istememeliler. Gerçekten bunun bilincinde olanlar bu yolu kullanmak istemeyeceklerdir. Biz bu ağaçları, evleri kaybetmekle kalmayacağız. Buradaki yaşanmışlıkları, anlatılan öyküleri, geçmişimizi, torunlarımızın nefes alanlarını, kaplumbağaları, kirpileri kaybedeceğiz" diye konuştu.

Foça Çevre Platformu (FOÇEP) üyelerinin de destek verdiği Bağarası Mahallesi sakinleri, yolun alternatif güzergahta yapılması için imza kampanyası başlattı. Kampanyada, ilk gün 100'den fazla imza toplandı.

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