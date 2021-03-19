Foça’nın eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ kaza geçirdi. Demirağ’ın kullandığı araç kazada takla attı. İlk bilgilere göre aracında yalnız olan eski başkanın kolu kırıldı. Demirağ, ambulansla Foça Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Foça’nın eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ kaza geçirdi. Demirağ’ın kullandığı araç kazada takla attı. İlk bilgilere göre aracında yalnız olan eski başkanın kolu kırıldı. Demirağ, ambulansla Foça Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Foça’nın eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ kaza geçirdi. Demirağ’ın kullandığı araç kazada takla attı. İlk bilgilere göre aracında yalnız olan eski başkanın kolu kırıldı. Demirağ, ambulansla Foça Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.