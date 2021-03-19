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  4. Foça’nın eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ kaza geçirdi. Demirağ’ın kullandığı araç kazada takla attı. İlk bilgilere göre aracında yalnız olan eski başkanın kolu kırıldı. Demirağ, ambulansla Foça Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Foça’nın eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ kaza geçirdi. Demirağ’ın kullandığı araç kazada takla attı. İlk bilgilere göre aracında yalnız olan eski başkanın kolu kırıldı. Demirağ, ambulansla Foça Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

19.03.2021 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Foça’nın eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ kaza geçirdi.

Foça’nın eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ kaza geçirdi. Demirağ’ın kullandığı araç kazada takla attı. İlk bilgilere göre aracında yalnız olan eski başkanın kolu kırıldı. Demirağ, ambulansla Foça Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Foça’nın eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ kaza geçirdi. Demirağ’ın kullandığı araç kazada takla attı. İlk bilgilere göre aracında yalnız olan eski başkanın kolu kırıldı. Demirağ, ambulansla Foça Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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