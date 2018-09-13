Foça'ya Tarık Dursun K. heykeli

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - YAZAR, sinemacı, gazeteci, radyo programları yapımcısı, senarist ve film yönetmeni Tarık Dursun K.'nin bir dönem yaşadığı İzmir'in Foça ilçesine yaptırılan heykeli, Büyükdeniz Limanı sahilinde törenle açıldı. Tarık Dursun K.'nin yakın dostlarının da bulunduğu açılışta anılar tazelendi.
Foça Belediyesi tarafından heykeltıraş Eşber Karayalçın'a yaptırılan, 11 Ağustos 2015 tarihinde yaşamını yitiren Tarık Dursun K.'nin heykelinin açılışı için tören düzenlendi. Törene Foça Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirağ, yazar ve şair Ataol Behramoğlu, Foça Kazıları Başkanı Ömer Özyiğit, yazar Hasan Öztoprak, bazı belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, Foça'da yaşayan bazı sanatçılar ve çok sayıda Foçalı katıldı. Krom- nikel karışımından yapılan 3 boyutlu heykel, sanatçının soyadı olarak kullandığı K. harfi şeklinde oluşturuldu. Üzerine Tarık Dursun K.'nin 'Hasangiller' isimli kitabından alıntı yapılarak, "Yerden bir taş aldım, attım; cama vurdu, 'tık' dedi. Bekledim, çıkmadı" yazılan heykel, Reha Midilli Caddesi'ndeki tarihi Öğretmenevi önünde kaideye yerleştirildi.
Ünlü yazarın en çok sevdiği mekanlardan birinde yer alan heykelin açılışında Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ile yakın dostları Ömer Özyiğit, Ataol Behramoğlu, Hasan Öztoprak ve Seyfi Gül birer konuşma yaptı. Başkan Demirağ, Tarık Dursun K.'nin heykelini yaptırmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, emeği geçen, destek veren herkese teşekkür etti.
Tarık Dursun K.’nin İzmir'de doğmuş, yaşamış, ölmüş Türk Edebiyatı ile sanat dünyasının en önemli isimleri arasına adını yazdırmış, çok önemli isim olduğunu belirten Ömer Özyiğit de heykeli yaptıran Gökhan Demirağ ve heykeltıraş Eşber Karayalçın'a teşekkür etti.
Ataol Behramoğlu da Tarık Dursun K.’nin heykelinin yaptırılması kadar seçilen yerin de çok güzel olduğuna dikkat çekerek, "İnsanlar buradan geçerken bakacaklar, 'Tarık Dursun K. kimdir?' diye soracaklar. Çocuklar öğretmenlerine soracaklar. Kitaplarına yönelecekler. Bu çok önemli bir şeydir. Kutluyorum" dedi.
Hasan Öztoprak da Tarık Dursun K. ile ilk tanıştığı dönemlerde yardımcılığını yaptığını, yıllar sonra Foça'da tekrar karşılaştıklarını ve onun son zamanlarına şahit olduğunu söyledi. Öztoprak, "Eminim ki o da şimdi çok seviniyor. Güzel bir yerde. Denize karşı bakacak sürekli. Bunun için seviniyorum" dedi. Konuşmaların ardından heykelin açılışı yapıldı.
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