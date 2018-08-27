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Fok balığını döven kedi sosyal medyada ilgi gördü

İLGİNÇ HABERLER  | 27.08.2018 21:30 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri güldürdü.

Görüntüdeki kedi, fok balığının yanına gelerek patisiyle vurmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan video izleyenleri güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Fok Balığı kedi sosyal medya

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