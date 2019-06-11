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Fok Binnaz'a belediye başkanı sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:28 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gümbet Koyu'nu mesken tutan fok Binnaz'a sahip çıktı.

Fok Binnaz'a belediye başkanı sahip çıktı

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gümbet Koyu'nu mesken tutan fok Binnaz'a sahip çıktı. Akdeniz foklarının doğal yaşam alanlarını koruyacaklarını vurgulayan Aras, evcil olmayan Binnaz'a yaklaşılması halinde yaşanabilecek tehlikelere karşı vatandaşları uyardı.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve bölge halkının 'Binnaz' ismini taktığı dişi Akdeniz foku, aylardır Gümbet Koyu'nu mesken tuttu. Ancak koyda bulunan bir sitenin sakinleri, Binnaz'ı saldırmasından korktukları için denize giremedikleri gerekçesiyle ilgili yerlere şikayet etti.
Durumdan haberdar olan Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras ise Intagram hesabından yaptığı açıklama ile Fok Binnaz'a sahip çıktı. Aras, şöyle dedi:
"Foklar, temiz denizleri tercih eden canlılardır. Milyonlarca insan gibi fok Binnaz da dinlenmek için Bodrum sahillerini tercih ettiği için çok mutlu. Biz de seni misafir etmekten çok mutluyuz Binnaz. Bu arada sevimli misafirimizi bir süre daha Bodrum sahillerinde ağırlayacak gibi görünüyoruz. Belediye olarak, Akdeniz foklarının doğal yaşam alanlarını koruyacağımızı belirtir, bu süre içinde kendisiyle çok içli dışlı olunması halinde zarar verebileceğini hatırlatmak isteriz."

FOTOĞRAF

Fok Binnaz'a belediye başkanı sahip çıktıFok Binnaz'a belediye başkanı sahip çıktıFok Binnaz'a belediye başkanı sahip çıktı

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