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Fold 3 modelinin tamir maliyeti ortaya çıktı

23.08.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Samsung yeni nesil katlanabilir ekranlı modellerini geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Bu modellerden Fold’un fiyatı 23 bin TL, Flip 3’ün fiyatı ise 12 bin TL olarak açıklanmıştı.

Fold 3 modelinin tamir maliyeti ortaya çıktı

Telefonların önceki versiyonlarının fiyatını göz önüne alırsak Fold 3 ve Flip 3’ün Türkiye fiyatının makul olduğunu söyleyebiliriz. Malum, ülkemizde akıllı telefonlar üzerinden yüksek oranda vergi alınıyor. Bunun üzerine bir de yüksek döviz kurları eklenince ucuza telefon almak hayal haline geliyor.

Peki katlanabilir ekran teknolojisine sahip olan Fold 3’ün ekranı kırılırsa ne olacak? Hali hazırda normal bir telefonun ekranı kırılsa bunu kendiniz bile bir şekilde değiştirebilirsiniz. Lakin söz konusu Fold 3 ya da Flip 3 olduğunda işler biraz değişiyor.

Fold 3’ün ekranı kırıldığında 480 dolarlık bir değişim ücreti ödemeniz gerekecek. Flip 3’te ise bu fiyat 370 dolar.

Basit bir hesapla Fold 3’ün 5000 TL, Flip 3’ün ise 4000 TL’lik bir ekran değişim ücretine sahip olacağını söyleyebiliriz. Elbette bu fiyatlara vergilerin dahil olmadığını da hatırlatmak gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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