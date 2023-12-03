Fon dolandırıcılığı görüntülerindeki operasyon müdürü konuştu! '4-5 adet bilmediğim belge imzaladım, ne Terim fonu duydum ne de...'

Türkiye'nin konuştuğu fon dolandırıcılığı olayında bankacı Seçil Erzan'ın, Arda Turan’a çektirdiği 33 milyon liralık kredinin davanın tutuklu sanıklarından Ali Yörük’e teslim edilmesinin görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Bu görüntülerde Türk Lirası olarak çekilen, ardından dolara çevrilen krediyi, Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’a teslim eden kişinin, banka şubesinin operasyon müdürü Asiye Öztürk olduğu anlaşıldı.

Banka bu görüntülerin yayınlanmasının ardından bir açıklama yapıp, bu işlemin bankaya yatırılan bir paraya değil aksine bir hesap sahibinin, hesabından nakit çekme işlemine ait olduğunu belirtti. Bunun da son derece normal ve doğal bir işlem olduğu vurgulandı.

O MÜDÜR SORUŞTURMA AŞAMASINDA İFADE VERDİ

Sözcü'nün haberine göre Seçil Erzan’ın fonda değerlendirme vaadiyle parasını aldığı kişilerden Bülent Çeviker’in eşi İnci Çeviker'e, Emre Belezoğlu’nun parasıyla ilgili kuzeni Volkan Bahçekapılı’ya, Selçuk İnan’a, Nestor Fernando Muslera’ya ve İsmail İbrahim Çağlar’a verdiği belgelerde ikinci kişi olarak imzası bulunan Asiye Öztürk, soruşturma aşamasında ifade verdi.

İddianamede şüpheli olarak yer alan Öztürk, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan savunmasında, 2002 yılında Denizbank'ta banka personeli olarak çalışmaya başladığını, 2010’dan itibaren operasyon müdürü olarak görevine devam ettiğini anlattı. Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şubede, şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte çalıştıklarını dile getiren Öztürk şunları söyledi:

'FON İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR İŞLEM YAPMADIM'

“Yaklaşık 8 ay önce Seçil Erzan bizim şubemize Florya şubesinden tayin olmuştu. Bu zamana kadar aramızda hiçbir sıkıntı olmamıştı. Seçil Erzan'ın fon vaadi ile insanları kandırdığından kesinlikle haberdar değilim. Odasına kim gelir kim gider onu da bilmiyorum. Çünkü bizim şubemiz iki katlıdır, ben alt katta çalışırım. Seçil Erzan ise üst katta çalışmaktadır. Benim bulunduğum katta odam gişenin hemen arkasında yer almaktadır ve odamda bir kamera bulunmaktadır. Bu kamera ile bankanın gerek birinci gerekse ikinci katını görebilmekteyim. Fakat Seçil Erzan'ın odasının içini görmüyorum. Seçil müdür şubemize tayin olduktan sonra özellikle Galatasaraylı futbolcuların yanına gelip gittiğini biliyorum ancak kim ne kadar para yatırıyor ya da kim ne kadar işlem yaptırıyor bilmiyorum. 7 Nisan 2023 tarihinde Emre Belözoğlu'nun Seçil müdürün yanına geldiğini biliyorum. Arda Turan da zaman zaman Seçil müdürün yanına geliyordu. Ayırca Semih Kaya, Selçuk İnan, Emre Çolak da aynı şekilde Seçil müdürün yanına gelip gitmiştir. Semih Kaya ve Selçuk İnan ile zaman zaman bankacılık işlemi gerçekleştirdim. Şöyle ki para çekme ya da para yatırma işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirdim. Fakat fon ile ilgili herhangi bir işlem yapmadım. Kimseden de bu zamana kadar Fatih Terim fonu ya da Hakan Ateş fonu ya da başka bir fon adı altında hiçbir söz duymadım.”

'BENİM HATAM İŞLEMİN NE OLDUĞUNU BİLMEDEN İMZA ATMAMDIR'

7 Nisan 2023 tarihinde Seçil Erzan'ın soruşturmaya konu eylemleri sebebiyle olaylardan haberdar olduğunu söyleyen Asiye Öztürk ifadesinin devamında, “Açıkçası şoke oldum. Seçil müdür bana zaman zaman bir takım belgelere imza attırdı. Ancak müdürüm olduğu için ve kendisine insani olarak da iş arkadaşı olarak da güvendiğim için bilmeden bir takım evrakları imzalamış olabilirim. Bana göstermiş olduğunuz belgelerden Volkan Bahçekapılı'nın müşteri olduğu vadeli işlem talimat ve işlem sonuç formunun altındaki Denizbank kaşesinin üzerindeki ıslak imzalardan biri şahsıma aittir. Ben bu işlemin içeriğinin ne olduğunu, Seçil müdürün ne kadar para aldığını, vadenin ne kadar olduğunu ya da vade sonunda yüzde olarak kaç kar edileceğini dahi bilmiyorum. Benim hatam sadece işlemin ne olduğunu bilmeden imza atmamdır. Olayı sadece bu şekliyle kabul ediyorum. Bunun dışında hiç kimseye yüksek getirili fon vaadinde bulunmadım." dedi.

'ACELECİ BİR TAVIR TAKINDI'

Asiye Öztürk, "Seçil Erzan'ın kimlerle görüşüp neler vadettiğinden haberdar değilim. Ben bu zamana kadar hatırladığım kadarıyla 4-5 adet bilmediğim ve içeriğinden haberdar olmadığım belge imzaladım. Çünkü Seçil müdür beni yanına çağırıp ‘Asiye şunları imzala, acil müşteriye vereceğim’ demişti. O esnada zaten Seçil müdürün masası çok karışıktı ve bilgisayar ekranında görüntüler mevcuttu. Ben de işin acil ve önemli olduğunu düşünerek bilmediğim belgeleri imzaladım. Zaten belgelerin üst kısmında başka belgeler bulunduğu için neye imza attığımı dahi açıkçası bilmiyordum. Sadece alt kısımda Denizbank kaşesini gördüm. Üzerinde Seçil Erzan'ın da imzası vardı. Buna güvenerek yanına imza attım. Hata yaptığımı bu anlamda kabul ediyorum. Bunun dışında bir keresinde de benim yanıma gelip aceleci bir tavır takınıp bir belgeyi bana uzatıp, o sırada beni bir yandan konuşturup bir yandan da bana belgeyi imzalattı. Ben yine neye imza attığımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.





