HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell outdoor giyim ürünlerinde büyük indirim

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell outdoor giyim ürünlerinde büyük indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
05.09.2024 12:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirimde olan markalar arasına Merrell da katıldı. Outdoor tutkunlarının favori markaları arasında yer alan Merrell fırsatlarını keşfetmek isterseniz, sizin için seçtiğimiz çok satan indirimdeki ürünlere mutlaka göz atmalısınız. İşte detaylar!

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell outdoor giyim ürünlerinde büyük indirim

Dört mevsim açık havada uzun saatler geçirmeyi seviyorsanız, doğada keyifli ve konforlu vakit geçirmenize yardımcı olacak giyim ürünleri tercih etmeniz son derece önemli. Outdoor giyim işte tam da burada devreye giriyor ve sıradan kıyafetlerden bir adım öne geçiyor. Zorlu koşullara uyumlu, hava alan, su ve rüzgar geçirmeyen farklı yapıdaki ürünleriyle öne çıkan outdoor markaları arasında Merrell en sevilenlerden. Siz de outdoor giyimde kaliteden yanaysanız, Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirime giren Merrell ürünleriyle açık havada geçirdiğiniz saatleri daha keyifli hale getirebilirsiniz. İşte sizin için seçtiğimiz indirimdeki ürünler...

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamındaki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

İndirimdeki Merrell ürünlerinin tamamı burada!

1. Merrell Hydro Moc Su Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-09-05T112952.696

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kullanışlı ve rahatlığı iyi."

  • "İndirimde Merrelll kalitesini bu fiyata görünce deneyim dedim iyi ki almışım. Çok rahat çok konforlu ayakkabı gibi giyildiği için ıslanınca Crocs ve benzerleri gibi ayağınızda dönmüyor. Yorumlarda söylenildiği gibi bir numara küçük almanizi ben de tavsiye ediyorum. İyi ki almışım."
Ürünü İncele

2. Merrell Fly Strike Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-09-05T114129.858

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel bir ayakkabıyı Amazon indirimi ile çok ucuza alabildim. Teşekkürler Amazon."

  • "İnanılmaz rahat ve tam kalıp."
Ürünü İncele

3. Merrell AGILITY PEAK 5 Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-09-05T114712.966

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yarım numara büyük alınmalı. Ayakkabı ön kısmı biraz dar. Taraklı ayaklara kalıp olarak uygun değil. Genel olarak iyi, taban konforlu. Tüm gün ayağınızı yormaz. Üst kumaş kaliteli, hava alır. Yazlık, kışın kullanılmaz."

  • "Yürüyüşiçin harika. Çok fazla konfor, yastıklı destek ve çekiş. Ayaklarım ağrıyordu ve yaşlandıkça daha iyi desteğe ihtiyacım vardı. Bunlar çok iyi. Etkilendim."
Ürünü İncele

4. Merrell Speed Sweatshirt

Adsız tasarım - 2024-09-05T113702.758

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün gayet kaliteli ve içi polar o yüzden sıcak tutacaktır. Spor ve günlük kullanım için güzel bir ürün."

  • "İndirimden aldım. Fiyatına göre çok kaliteli ürün."
Ürünü İncele

5. Merrell Shine Sweatshirt

Adsız tasarım - 2024-09-05T114429.787

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Prime Day'de L bedenini 500 küsür TL'ye satın aldım. Markayı bilen bilir daha fazla yoruma gerek yok. Amazon'a teşekkür ederim."

  • "O kadar kaliteli ki."
Ürünü İncele

6. Merrell Speed Eco Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-09-05T113427.751

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok hızlı ve iyi paketlenmiş."

  • "Harika, hiç düşünmeden alın."
Ürünü İncele

7. Merrell Team Erkek Koşu T-Shirt

Adsız tasarım - 2024-09-05T115700.811

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sahip olduğum en iyisi. Çok iyi bir kalıp, kumaş vs. Mükemmel bir tişört."

  • "Sıcağa uygun olduğu için aldım. Beklediğim gibi teri tutmuyor ve serin kalıyor. Pamuklu ürünlerden ziyade bu tür kumaş olanları tercih etmenizi isterim."
Ürünü İncele

Bu içerik 5 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada... Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
merrell merrell ayakkabı merrell bot
İş birliği İçerikleri
A101'e Seiko saatler, Versace parfümler geliyor!

A101'e Seiko saatler, Versace parfümler geliyor!

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs indirimi başladı

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs indirimi başladı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

"Çok sağlam bir ayakkabı!" Adidas'ın en havalı modellerinden...

"Çok sağlam bir ayakkabı!" Adidas'ın en havalı modellerinden...

ŞOK'a New Balance ayakkabılar geliyor!

ŞOK'a New Balance ayakkabılar geliyor!

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

Tümünü Gör
Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

Philips'in çok satan tıraş makinesi günün fırsat ürünü oldu

Philips'in çok satan tıraş makinesi günün fırsat ürünü oldu

Hem modern hem klasik bir koku! Armani Stronger With You indirimde

Hem modern hem klasik bir koku! Armani Stronger With You indirimde

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Kombinlerinizin havasını yükseltecek! Camper'da indirim zamanı

Kombinlerinizin havasını yükseltecek! Camper'da indirim zamanı

Hafif, esnek, dayanıklı... Adidas Swift Run rahatlığıyla tanışın

Hafif, esnek, dayanıklı... Adidas Swift Run rahatlığıyla tanışın

Tümünü Gör
Hafif, esnek, dayanıklı... Adidas Swift Run rahatlığıyla tanışın

Hafif, esnek, dayanıklı... Adidas Swift Run rahatlığıyla tanışın

Anker'in övgüler toplayan o kulaklığında fırsat zamanı!

Anker'in övgüler toplayan o kulaklığında fırsat zamanı!

Tchibo, Kahve Dünyası ve dahası... En leziz kahveler indirimde

Tchibo, Kahve Dünyası ve dahası... En leziz kahveler indirimde

Her adımda konfor! Çok satan Crocs'ta kaçırılmayacak fiyat

Her adımda konfor! Çok satan Crocs'ta kaçırılmayacak fiyat

Çok satanlarda zirvede! Philips Tüy Temizleme Makinesi indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Philips Tüy Temizleme Makinesi indirime girdi

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
A101'e Seiko saatler, Versace parfümler geliyor!

A101'e Seiko saatler, Versace parfümler geliyor!

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs indirimi başladı

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs indirimi başladı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

"Çok sağlam bir ayakkabı!" Adidas'ın en havalı modellerinden...

"Çok sağlam bir ayakkabı!" Adidas'ın en havalı modellerinden...

ŞOK'a New Balance ayakkabılar geliyor!

ŞOK'a New Balance ayakkabılar geliyor!

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İzmir Körfezi için 'ölüyor' dedi, Cemil Tugay'ı canlı yanda eleştirdi! Murat Kurum'dan olay gönderme: "Demek ki daha önemli meseleleri var"

İzmir Körfezi için 'ölüyor' dedi, o ismi hedef aldı

Bahçedeki beklenmedik gelişme hayretler içinde bıraktı! 15 yıldır oradaydı... İlk kez karşılaştılar

Bahçedeki beklenmedik olay hayrete düşürdü: 15 yıldır oradaydı! İlk kez...

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? Aileden şaşırtan sözler

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? Aileden şaşırtan sözler

Kayıp Narin olayında en çarpıcı gelişme! "Yemin ediyorum kamera kayıtlarını kendim verdim" Amcanın üzerine gidilme sebebi belli oldu: Medyaya verirsen ceza alırsın

Kayıp Narin olayında en çarpıcı gelişme! "Yemin ediyorum kamera kayıtlarını kendim verdim"

A101'e Seiko saatler, Versace parfümler geliyor! İşte 5 Eylül 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e Seiko saatler, Versace parfümler geliyor!

Yer: Yalova! İşlemi yapılmayınca gözü döndü: Aracıyla bankaya dalıp...

Yer: Yalova! İşlemi yapılmayınca gözü döndü: Aracıyla bankaya dalıp...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.