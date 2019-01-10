AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere oluşturduğu fona ilişkin, "Fona gerek yok. Hakikat ortaya konduğu zaman, herhangi bir hukuki yanlışlığa sebebiyet vermeden siyasi eleştiri getirilebilir. Doğru, yanlış, yalan, iftira birbirine karıştırılarak bir yaklaşım sergilenecekse o zaman fonları yetmez." dedi. Akbaşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret ederek, Mecliste görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, "Benim bir teklifim var; bütün seçime girecekler bulundukları görevleri bıraksınlar. Meclis bu düzenlemeyi yapsın, o zaman bu tartışmalar da sona ersin. Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim." çağrısının hatırlatılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Akbaşoğlu, Yıldırım'ın, bu çıkışının günün en önemli çağrısı olduğunu belirtti. Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sürecinde hukuki olarak herhangi bir problem olmadığı konusunun dün ve önceki gün Mecliste gündeme geldiğini anımsatan Akbaşoğlu, "Hem milletvekillerimiz için hem Meclis Başkan ve Meclis Başkanvekillerimiz için böyle bir istifa zorunluluğu söz konusu değildir. Bu hakikaten üzerinde tartışılmayacak kadar açık ve net bir düzenlemedir. Bununla beraber Meclis Başkanımızın 'hodri meydan' demesi bence çok önemlidir." diye konuştu.

Anayasa'nın 94. maddesinin 1982, Siyasi Partiler Kanununun 24. maddesinin 1983 ve Mahalli İdareler Seçimi Kanunuyla ilgili düzenlemelerin 1984 tarihli olduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, "Siyasi Partiler Kanunu'nun 24. maddesi, Anayasa'da geçen maddeyi olduğu gibi alıyor ve bir istisna getiriyor. 'Ancak' diye başlayarak, 'Meclis Başkanı, milletvekili adayı olabilmek için bu görevinden istifa etmek durumunda değil ve siyasi faaliyetlere de katılabilir, seçim propagandası yapabilir' diyor. Bu yeni bir düzenleme değil." ifadesini kullandı. Akbaşoğlu, Meclis Başkanı ve Meclis Başkanvekillerinin aynı hukuki statüye tabi olduğunu anımsatarak, şunları söyledi: "Uygulamada, Meclis Başkanvekillerimizin parti grup toplantılarına katıldıklarına şahit değil misiniz? Dolayısıyla sadece Anayasa'nın 94. maddesini ele alıp, bu maddenin nasıl uygulanacağını gösteren Siyasi Partiler Kanunu'nun 24. maddesini görmezden gelmek mümkün olabilir mi? Seçim kanunları bir bütün olarak kanun koyucu tarafından telakki edilmiş. Bir bütün olarak, Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve Mahalli İdareler Seçimi Kanunu birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde herhangi bir istifanın söz konusu olmadığı açık bir şekilde düzenlenmiş vaziyette."