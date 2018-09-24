Ülkemizde oyuncular arasında belki de en çok tartışmalara sebep olan konu oyun fiyatları. Bu konuda hedef gösterilen perakende marketlerinde oyunların üç bilemediniz dört katı fazla fiyat etiketinden satışa sunulması haliyle bizleri rahatsız ediyor.

İlk olarak dikkat etmemiz gereken etken aslında kurlar. Özellikle son yıllarda ülkemizdeki dolar ve euro seviyeleri aldı başını gidiyor. Haliyle firmalar bu kur artışını göze alarak ürünleri için bir fiyat sınırı belirlemekteler.

Eh haliyle durum böyle olunca da fiyatlar beklediğimiz seviyenin üzerinden bizlere sunulmakta. Daha kötü olanı ise kur düşse dahi ürünün ithalat aşamasında kur, sabit bir maliyet oluşturduğu için firmalar, herhangi bir indirim uygulama şansına sahip olamazlar.

Football Manager 2019 zam kurbanı olacak!

Hali hazırda zaten PlayStation Store üzerindeki fiyatlar almış başını giderken bir darbede Football Manager Türkiye'den geldi. Şu anda 119 TL olan Football Manager 2019'un fiyatı Türkiye'deki ekonomik iklimden dolayı Pazartesi günü 179 TL'ye yükselecek.