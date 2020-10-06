Forbes, 2020'nin en çok kazanan 10 kadın oyuncusunu açıkladı

Forbes geleneği bozmadı ve yılın en çok kazanan aktrislerinin yer aldığı yıllık listesini yayımladı. Sinema sektörünün koronavirüs pandemisinden etkilendiği bu listeden de belli oluyor. Hollywood'un yüksek profilli aktristlerinden çok televizyon yıldızlarının ağırlıkta olduğu listeye bakınca ilk göze çarpan detay oluyor.

America's Got Talent'da jüri üyesi olan Modern Family yıldızı Sofia Vergara, toplam 43 milyon dolar (yaklaşık 334 milyon TL) kazançla listenin birinci sırasında yer aldı.

Vergara bu yıl sona eren popüler ABC sitcom'unda bölüm başı 500 bin dolar (yaklaşık 4 milyon TL) kazandı. America's Got Talent içinse sezon başına 10 milyon dolar (yaklaşık 77,6 milyon TL) kazanıyor.

Bu yılın en çok kazanan aktörü (Dwayne Johnson) Vergara'nın kazandığı tutarın iki katını kazandı.

İkinci sırada, yakında çıkacak Marvel filmi Eternals'daki rolü sayesinde 35,5 milyon dolar (yaklaşık 275 milyon TL) kazanan Angelina Jolie yer alıyor.

Wonder Woman'ın başrol oyuncusu Gal Gadot 31,5 milyon dolarla (yaklaşık 244 milyon TL) üçüncü sırada yer alıyor. Bu tutarın çoğu 20 milyon dolar (yaklaşık 155 milyon dolar) kazandığı Netflix filmi Red Notice'ten geliyor.