Forbes, 2020'nin en çok kazanan 10 kadın oyuncusunu açıkladı

Forbes geleneği bozmadı ve yılın en çok kazanan aktrislerinin yer aldığı yıllık listesini yayımladı. Sinema sektörünün koronavirüs pandemisinden etkilendiği bu listeden de belli oluyor. Hollywood'un yüksek profilli aktristlerinden çok televizyon yıldızlarının ağırlıkta olduğu listeye bakınca ilk göze çarpan detay oluyor.
America's Got Talent'da jüri üyesi olan Modern Family yıldızı Sofia Vergara, toplam 43 milyon dolar (yaklaşık 334 milyon TL) kazançla listenin birinci sırasında yer aldı.
Vergara bu yıl sona eren popüler ABC sitcom'unda bölüm başı 500 bin dolar (yaklaşık 4 milyon TL) kazandı. America's Got Talent içinse sezon başına 10 milyon dolar (yaklaşık 77,6 milyon TL) kazanıyor.
Bu yılın en çok kazanan aktörü (Dwayne Johnson) Vergara'nın kazandığı tutarın iki katını kazandı.
İkinci sırada, yakında çıkacak Marvel filmi Eternals'daki rolü sayesinde 35,5 milyon dolar (yaklaşık 275 milyon TL) kazanan Angelina Jolie yer alıyor.
Wonder Woman'ın başrol oyuncusu Gal Gadot 31,5 milyon dolarla (yaklaşık 244 milyon TL) üçüncü sırada yer alıyor. Bu tutarın çoğu 20 milyon dolar (yaklaşık 155 milyon dolar) kazandığı Netflix filmi Red Notice'ten geliyor.
Meryl Streep ve Nicole Kidman, Ryan Murphy'nin Netflix filmi The Prom'dan aldığı yüksek ücretlerle, Melissa McCarthy de HBO Max'in Superintelligence ve Netflix'in Thunder Force filmlerinde oynadığı rollerle listedeki yerini aldı.
Sinema filmleriyle ilk 10'a girerek Jolie'ye katılan diğer isimse Emily Blunt. Blunt, listedeki tek Britanyalı yıldız. Blunt vizyona girişleri ertelenen Sessiz Bir Yer 2 (A Quite Place II) ve Jungle Cruise'dan yüklü gelirler elde etti.
İlk 10 listesi Grey's Anatomy yıldızı Ellen Pompeo, Viola Davis (How to Get Away with Murder) ve The Handmaid's Tale'den Elisabeth Moss'la birlikte tamamlanıyor. Moss'un geç meşhur olan Görünmez Adam'daki (The Invisible Man) rolü de kazandığı tutarda etkili oldu.