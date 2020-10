Forbes, 2020'nin en çok kazanan 10 kadın oyuncusunu açıkladı

Meryl Streep ve Nicole Kidman, Ryan Murphy'nin Netflix filmi The Prom'dan aldığı yüksek ücretlerle, Melissa McCarthy de HBO Max'in Superintelligence ve Netflix'in Thunder Force filmlerinde oynadığı rollerle listedeki yerini aldı.

Sinema filmleriyle ilk 10'a girerek Jolie'ye katılan diğer isimse Emily Blunt. Blunt, listedeki tek Britanyalı yıldız. Blunt vizyona girişleri ertelenen Sessiz Bir Yer 2 (A Quite Place II) ve Jungle Cruise'dan yüklü gelirler elde etti.

İlk 10 listesi Grey's Anatomy yıldızı Ellen Pompeo, Viola Davis (How to Get Away with Murder) ve The Handmaid's Tale'den Elisabeth Moss'la birlikte tamamlanıyor. Moss'un geç meşhur olan Görünmez Adam'daki (The Invisible Man) rolü de kazandığı tutarda etkili oldu.

