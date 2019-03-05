Forbes: ‘En Zengin Jeff Bezos En Genç Milyarder Kylie Jenner’ 

Forbes dergisinin her yıl merakla beklenen dünyanın en zenginleri listesi açıklandı. Internet alışveriş sitesi Amazon’un sahibi Jeff Bezos, 131 milyar dolarlık dudak uçuklatan servetiyle bu yıl da tahtını korudu. Bezos geçen yıla göre servetini 19 milyar dolar arttırdı.

2001’den bu yana 12 defa dünyanın en zengini olan Microsoft’un kurucusu Bill Gates ise 96,5 milyar dolarla ikinci oldu. Üçüncü sırada da 82,5 milyar dolarlık servetiyle Warren Buffet yer aldı.

23 yaşındayken dünyanın en genç milyarderleri arasına katılan Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, 11 yıl sonra bu yıl 62,3 milyar dolarlık geliriyle sekizinci sıraya oturdu.

Zuckerberg, Forbes listesine giren en genç milyarder unvanınıysa kozmetik devi olan Kylie Jenner’a kaptırdı. Geçen yıl 900 milyon dolar olan servetini, firmasının yüzde 9’luk büyümesiyle 1 milyar dolara çıkaran Jenner, 21 yaşında dünyanın en genç milyarderi oldu.

Medyatik Kardashian ailesinin en genç üyesi olan Kylie, kendi ismiyle piyasaya sürdüğü makyaj malzemeleri sayesinde servetini 10 haneli rakamlara çıkardı.