Forbes: Messi en çok kazanan sporcu

Mesut Özil'in 57’nci olarak yer aldığı listeye girmeyi başaran tek kadın ise Serena Williams.Amerikan Forbes dergisinin Salı günü açıkladığı en çok kazanan sporcular listesinin birincisi ünlü futbolcu Lionel Messi oldu. Listeye göre FC Barcelona takımında top koşturan 31 yaşındaki Arjantinli futbolcu geçen 12 ayda toplam 127 milyon Amerikan doları kazandı. Messi, FIFA tarafından sezonun en iyi futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'ne beş kez layık görülmüştü.

Yine Messi gibi beş Altın Top ödülü sahibi olan Juventus'un yıldızı Portekizli 34 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 109 milyon dolarla listede ikinci sırada yer aldı. Paris St. Germain'de oynayan 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Neymar da Silva Santos Junior ise 105 milyon dolarla üçüncü oldu.

Geçen yıl listenin ilk sırasındaki isim ise 285 milyon dolarla Amerikalı boks şampiyonu Floyd Mayweather jr. olmuştu. Buna göre Mayweather jr., Messi ile Ronaldo'nun toplamından daha fazla kazanmıştı. Ancak ringlere veda eden ünlü boksör, bu yılki listede yer almadı.