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Ford 79.017 adet aracını geri çağırıyor!

23.02.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Ford 79.017 adet aracını geri çağırıyor!

Amerika'nın en çok satan aracı Ford F-150, 2021 model yılının bazı birimlerinin ön camlarının düzgün bir şekilde bağlanmaması nedeniyle geri çağrıldı.

Model bir kaza durumunda ön camın yerinde oynaya bilme ihtimalinden kaynaklı geri çağırılıyor. Şu an için kayıtlara geçen herhangi bir kaza bulunuyor. Geri çağırma, 27 Ekim 2020 ile 3 Şubat 2021 tarihleri arasında Dearborn'da üretilen 2021 F-150 modellerini ve 13 Ekim 2020 ile 23 Ocak 2021 arasında Kentucky'de inşa edilen 2020-2021 Super Duty'yi kapsar. Toplamda bu geri çağırma 79.017 aracı kapsıyor.

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Araç sahiplerinin, otomobil üreticisi tarafından Nisan ayının ilk haftasından itibaren bilgilendirilmesi ve onlara yetkili bir bayiden randevu ayarlamalarının tavsiye edilmesi bekleniyor . Teknisyenler, sorunu çözecek olan "standart servis prosedürlerini" kullanarak ön camı çıkaracak ve yeniden takacaktır. Onarımlar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir ve bu geri çağırma için referans numarası 21C06 olarak belirlenmiş.

Ford Geri Çağırma

BİR GERİ ÇAĞIRMA DAHA VAR

Ford tarafından açıklanan ikinci bir geri çağırma , 6.7 litrelik motorla donatılmış 2020 F-Serisi Süper Duty kamyonları ile ilgili. Modelde yük bilgileri yanlış olarak etiketlere basılmış. Bu nedenle amaçlanan kapasitenin ötesinde yük araca yüklenebiliyor. Bu durum süspansiyonun aşırı yüklenmesini, aşırı lastik aşınmasını ve durma mesafesini arttırıyor.

HANGİ MODELLER ETKİLENİYOR?

Etkilenen tırlar, ABD ve federal bölgelerde 9.979 ve Kanada'da 1.750 adet olarak belirlenmiş.

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