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Ford, çip tedariki sorunu nedeniyle üretimi tekrar durduruyor

17.08.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya Köln'deki fabrikasında üretime geçici olarak tekrar ara vereceğini duyurdu.

Ford, çip tedariki sorunu nedeniyle üretimi tekrar durduruyor

Ford'dan yapılan açıklamada, Malezyalı tedarikçinin, Fiesta modelinin elektronik kapı modülünde kullanılan yarı iletkenlerin sevkiyatını koronavirüs nedeniyle geciktirmesi sonucu Köln'deki fabrika işçilerinin 17 Ağustos'tan itibaren 2 hafta kısa süreli vardiyalar halinde çalışacağı belirtildi.

Fabrika yönetimi tarafından çalışanlara iletilen yazıda ise 6 Eylül'den sonra yarı iletken malzeme temininin hala belirsiz olduğu, kısa süreli vardiyaların daha uzun sürebileceği kaydedildi.

Ford, mayıs ayı başında, Fiesta modelinin üretimi için yarı iletkenlerin yetersizliği nedeniyle 3 aydan fazla üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

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Ford'un Köln tesislerinde yaklaşık 15 bin kişi çalışıyor. Çalışanların 5 bini, şirketin Fiesta modelinin üretimini gerçekleştiriyor.

ALMANYA İÇİN ÇİP KRİZİ KRİTİK

Bu arada, son aylara damgasını vuran çip krizinin otomotiv sektörünü etkilemesi ve üretim bantlarını teker teker durdurması dikkati çekiyor.

Analistler, Almanya gibi otomobil üretiminde ciddi istihdam sağlayan ve ihracat yapan ülkeler için çip krizinin "hayli kritik" olduğuna vurgu yaparak, çip tedarikinin bugünden yarına çözüm bulunacak bir sorun olmadığını belirtiyor.

Hem karmaşık üretim yapısı hem de ham maddesinden başlayarak üretiminin zaman almasının çipler konusunda ilerleyen günlerde yeni sorunlar yaşanmasına sebep olabileceğine işaret ediliyor.

2021 boyunca çiplerde tedarik sorununun devam etmesini öngören analistler, üretilen ancak kıt miktarda olan çipleri kimin alacağı konusunda tüketici elektroniği devleri ile otomotiv şirketleri, hatta ülkeler arasında sorunlar yaşanabileceğini belirtiyor.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ford Almanya
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