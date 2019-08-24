Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu koşucuları bekliyor

İSTANBUL (AA) - Eskişehir Fabrikası ile 1982 yılından bu yana üretimde bulunan Ford Otosan, şehirde bu yıl ilk kez düzenlenecek yarı maratonun isim sponsorluğunu üstlendi.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en genç ve dinamik ruha sahip şehirlerinden biri olarak turistik cazibesi son yıllarda giderek artan Eskişehir, yeni bir koşu maratonuyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Şehrin sportif ve kültürel yaşamını daha da canlandıracak etkinlik, 1982 yılında faaliyete başlayan Eskişehir Fabrikası’nda Ford Trucks kamyon ve çekicileri ile motor ve motor sistemlerinin üretimini gerçekleştiren Ford Otosan'ın isim sponsorluğunda düzenleniyor.

Şehrin kurtuluşunun kutlanması için de bir vesile olacak Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu, 1 Eylül Pazar günü Eskişehir Ulus Anıtı Meydanı’nda başlayarak Sazova Kültür Merkezi önünden geçecek ve yine Ulus Anıtı önünde son bulacak. Yarış kapsamında 21 kilometrelik yarı maratona ek olarak 10 kilometre koşusu ile çocuk koşusu alternatifleri de yer alacak.