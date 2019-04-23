Ford Otosan, insanları omurilik felçlilerine umut olmak için koşmaya çağırıyor

İSTANBUL (AA) - Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla dünyanın farklı noktasındaki 12 şehirde düzenlenen Wings for Life World Run’ın Türkiye ayağı, 5 Mayıs'ta tüm dünya ile eş zamanlı olarak İzmir'de Ford Otosan’ın desteğiyle gerçekleşecek.

Ford açıklamasına göre, sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteği hız kesmeden sürdüren Ford Otosan, omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla global çapta düzenlenen Wings for Life World Run’ın Türkiye ayağının bu yıl da ana destekçisi olmaya devam ediyor.

Dünyanın farklı noktasındaki 12 şehirde düzenlenen Wings for Life World Run’ın Türkiye ayağı, bu yıl 5 Mayıs'ta tüm dünya ile eş zamanlı olarak İzmir'de Ford Otosan’ın desteğiyle yapılacak.

Dünyada ilk ve tek olan konsepti ile Wings for Life World Run’ın 4 yıldır ana sponsoru olan Ford Otosan, geçen yıl Türkiye’deki en kalabalık, dünyadaki ise 3. büyük olma unvanını kazanmıştı. Ford Otosan, bu yıl daha fazla bağış toplamak ve daha fazla insana umut olmak için "Benim Elim Senin Elin" kampanyasını hayata geçirdi.