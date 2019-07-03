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Ford Otosan ve Arçelik’ten küresel başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 11:55 | Son Güncelleme

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından Endüstri 4.0 çalışmalarında iyi örnekleri tespit ederek yaygınlaştırmayı hedefleyen "Global Lighthouse Network" seçmelerinde Koç Topluluğu şirketleri fark yarattı - Ford Otosan’ın Kocaeli ilindeki ticari araç fabrikası ve Arçelik’in Romanya’nın Ulmi şehrindeki çamaşır makinesi fabrikası, Dördüncü Sanayi Devrimi’ni merkeze alan uygulamaları ile "Global Lighthouse Network"e dahil olma hakkını kazandı - Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakıroğlu: - "Ford Otosan ve Arçelik bu büyük başarıları ile hem Topluluğumuza hem de ülkemize büyük bir gurur yaşattı"

İSTANBUL (AA) - Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından Endüstri 4.0 çalışmalarında iyi örnekleri tespit ederek yaygınlaştırmayı hedefleyen "Global Lighthouse Network" seçmelerinde Koç Topluluğu şirketleri fark yarattı.

Koç Topluluğu şirketlerinden Ford Otosan’ın Kocaeli ilindeki ticari araç fabrikası ve Arçelik’in Romanya’nın Ulmi şehrindeki çamaşır makinesi fabrikası, Dördüncü Sanayi Devrimi’ni merkeze alan uygulamaları ile "Global Lighthouse Network"e dahil olma hakkını kazandı.

Koç Topluluğu açıklamasına göre, WEF, küresel ölçekte yapılan 1000’in üzerinde başvurunun incelenmesinin sonucunda Ford Otosan’ın Kocaeli fabrikasını ve Romanya’nın Ulmi şehrindeki Arçelik Fabrikası'nı 2019 yılında bu ağa kabul edilen 10 fabrika arasında sıraladı.

Söz konusu fabrikalar dördüncü Sanayi Devrimi’ni merkeze alan uygulamaları ile "Global Lighthouse Network"e dahil olma hakkını kazandı. 2018 yılında 16 fabrikanın kabul edildiği ağa, 2019 yılında 10 fabrika dahil oldu.

- Network ileri teknolojilere yatırımı özendiriyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, WEF, McKinsey ile 2018 yılında başlattığı iş birliği kapsamında Endüstri 4.0 alanında dünya lideri olan üretim tesislerini belirleyerek, bu tesisleri "Global Lighthouse Network" adını verdiği küresel ağa dahil ediyor.

Küresel ağ, sürdürülebilirliği inovasyonun merkezinde tutan üretim merkezlerini belirlemenin yanı sıra, ileri teknolojilere yatırımı özendirmeyi ve bu teknolojilerin başka şirketler tarafından benimsenmesine yardımcı olmayı da hedefliyor.

Global Lighthouse Network’e, Endüstri 4.0 uygulamalarını pilot projelerden büyük üretim ölçeğine taşıyarak fayda sağlama başarısını gösteren şirketler kabul ediliyor.

Çok uluslu şirketlerden KOBİ’lere, hükümetlerden akademi dünyasına büyük bir ekosistem için "iyi örneklere ışık tuttuğu" kabul edilen bu şirketler, tecrübelerini WEF aracılığıyla diğer paydaşlara da aktarıyorlar.

- "Gayretlerimizin sonuçlarını başarılarla taçlandırmaya devam ediyoruz"

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bu büyük başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarını kutladı.

Çakıroğlu değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Koç Topluluğu olarak küresel bir vizyonla işlerimizi yönetirken, rekabetçiliğimizi artırmaya, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmeye odaklanıyoruz. 2016 yılından bu yana yürüttüğümüz Dijital Dönüşüm Programımız da şirketlerimizin geleceğe ve küresel rekabete hazırlanmalarına yardım ediyor. Bu çerçevede veri analitiğinden yapay zekaya, nesnelerin internetinden (IoT) Blockchain’e, müşteri deneyiminin zenginleştirilmesinden Endüstri 4.0 uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede çalışıyoruz.

Dünya Ekonomik Forumu’nun bugün yayınladığı açıklama ile memnuniyetle görüyorum ki, gayretlerimizin sonuçlarını başarılarla taçlandırmaya devam ediyoruz."

- "Kocaeli fabrikamızda üretim kapasitesinde yüzde 6 artış sağlandı"

Ford Otosan Kocaeli fabrikasının Türkiye'den ve Ford dünyasından "Global Lighthouse Network"e kabul sertifikası alan ilk ve tek üretim tesisi olduğunu belirten Çakıroğlu, "Ne mutlu ki, Kocaeli fabrikamızda yapılan Endüstri 4.0 çalışmaları ile üretim kapasitesinde yüzde 6 artış sağlandı ve daha da önemlisi çalışan bağlılığı önemli ölçüde güçlendirildi." bilgilerini verdi.

Dokuz ülkede 23 üretim tesisi bulunan Arçelik’in Romanya’daki çamaşır makinesi fabrikasının daha kuruluş aşamasında tümüyle Endüstri 4.0 yaklaşımına dayalı olarak tasarlandığını hatırlatan Levent Çakıroğlu, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Dijital yetkinliklerimizi zirveye taşıdığımız bir üretim tesisi olan bu fabrikamız, otomasyon, siber fiziksel sistemler ve nesnelerin interneti uygulamalarıyla donatılırken, fabrikadaki tüm makineler birbirlerine ve buluta bağlı çalışıyorlar. Ford Otosan ve Arçelik bu büyük başarıları ile hem Topluluğumuza hem de ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Bu vesileyle geçmişten bugüne bu başarıya katkı sağlamış olan tüm çalışma arkadaşlarımı içtenlikle kutluyorum."

2019 yılında Global Lighthouse Network’e Dahil Olan Fabrikalar:

  1. Arçelik (Ulmi, Romanya)
  2. Ford Otosan (Koceli, Türkiye)
  3. Nokia (Oulu, Finlandiya)
  4. Petrosea (Tabang, Endonezya)
  5. Posco (Pohang, Güney Kore)
  6. Groupe Renault (Cléon, Fransa)
  7. SAIC Maxus (Nanjing, Çin)
  8. Schneider Electric (Batam, Endonezya)
  9. Tata Steel (Kalinganagar, Hindistan)
  10. Zymergen (Emeryville, ABD)
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Arçelik ford otosan Global Lighthouse Network Koç Topluluğu Levent Çakıroğlu WEF

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