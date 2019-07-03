Ford Otosan ve Arçelik’ten küresel başarı

Koç Topluluğu açıklamasına göre, WEF, küresel ölçekte yapılan 1000’in üzerinde başvurunun incelenmesinin sonucunda Ford Otosan’ın Kocaeli fabrikasını ve Romanya’nın Ulmi şehrindeki Arçelik Fabrikası'nı 2019 yılında bu ağa kabul edilen 10 fabrika arasında sıraladı.

Çok uluslu şirketlerden KOBİ’lere, hükümetlerden akademi dünyasına büyük bir ekosistem için "iyi örneklere ışık tuttuğu" kabul edilen bu şirketler, tecrübelerini WEF aracılığıyla diğer paydaşlara da aktarıyorlar.

Küresel ağ, sürdürülebilirliği inovasyonun merkezinde tutan üretim merkezlerini belirlemenin yanı sıra, ileri teknolojilere yatırımı özendirmeyi ve bu teknolojilerin başka şirketler tarafından benimsenmesine yardımcı olmayı da hedefliyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, WEF, McKinsey ile 2018 yılında başlattığı iş birliği kapsamında Endüstri 4.0 alanında dünya lideri olan üretim tesislerini belirleyerek, bu tesisleri "Global Lighthouse Network" adını verdiği küresel ağa dahil ediyor.

Çakıroğlu değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Koç Topluluğu olarak küresel bir vizyonla işlerimizi yönetirken, rekabetçiliğimizi artırmaya, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmeye odaklanıyoruz. 2016 yılından bu yana yürüttüğümüz Dijital Dönüşüm Programımız da şirketlerimizin geleceğe ve küresel rekabete hazırlanmalarına yardım ediyor. Bu çerçevede veri analitiğinden yapay zekaya, nesnelerin internetinden (IoT) Blockchain’e, müşteri deneyiminin zenginleştirilmesinden Endüstri 4.0 uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede çalışıyoruz.

Dünya Ekonomik Forumu’nun bugün yayınladığı açıklama ile memnuniyetle görüyorum ki, gayretlerimizin sonuçlarını başarılarla taçlandırmaya devam ediyoruz."

- "Kocaeli fabrikamızda üretim kapasitesinde yüzde 6 artış sağlandı"

Ford Otosan Kocaeli fabrikasının Türkiye'den ve Ford dünyasından "Global Lighthouse Network"e kabul sertifikası alan ilk ve tek üretim tesisi olduğunu belirten Çakıroğlu, "Ne mutlu ki, Kocaeli fabrikamızda yapılan Endüstri 4.0 çalışmaları ile üretim kapasitesinde yüzde 6 artış sağlandı ve daha da önemlisi çalışan bağlılığı önemli ölçüde güçlendirildi." bilgilerini verdi.