Ford Perşembe Günü İfade Verecek

Senato Adalet Komisyonu ve Anayasa Mahkemesi üyesi adayı Brett Kavanaugh’u cinsel saldırı teşebbüsü ile suçlayan Christine Blasey Ford’un avukatları Ford’un komisyonda Perşembe günü ifade vermesi konusunda uzlaşmaya vardı.

Amerikan medyasında çıkan haberlere göre iki taraf Cumartesi günü yapılan telefon konuşmasında uzlaşmaya vardı ve Pazar günü de ayrıntıları netleştirecekler.

Komisyon Ford’a ifadeye gelmesi konusundaki kararını bildirmesi için Cuma akşamına kadar süre tanımış, süre Cumartesi öğlen 2.30'a kadar uzatılmıştı. Ford’un avukatının Washington Post gazetesine gönderdiği e-mail tanınan bu sürenin dolmasından yalnızca 13 dakika önce gönderildi.

Ford’un avukatları, kendisinin ölüm tehdidi aldığını da savunmuş ve müvekkillerinin güvenliğinin sağlanması talebinde bulunmuştu. Psikoloji profesörü Christine Blasey Ford, kimliği ortaya çıktıktan sonra gazetecilerin evini çevrelemesinin ardından ailesiyle birlikte başka bir yerde kalmaya başladı.

Ford ayrıca güvenliğinin sağlanması konusunda Cuma günü FBI yetkilileriyle bir araya geldi. Mağdur olduğunu savunan Ford, daha önce Senato Adalet Komisyonu’na ifade vermeden önce Federal Soruşturma Bürosu’nun iddiaları hakkındaki soruşturmayı tamamlamasını istemişti.

Brett Kavanaugh’u Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösteren Başkan Donald Trump, Cuma günü attığı Twitter mesajında Ford’un çelişkili davrandığını savunmuş ve yaklaşık 36 yıl önce gerçekleştiği bildirilen bu iddiaların sözünü ettiği kadar ciddi olması durumunda o zaman zabıt tutturulabileceğini yazmıştı.

Trump ayrıca “radikal solcu politikacıları” Ford’un iddialarını, Kavanaugh’ya saldırı gerekçesi olarak kullanmakla suçlamıştı.

