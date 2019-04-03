Ford, Puma Crossover ile SUV ürün gamını genişletmeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) – Ford, Ford Puma’nın ilk görüntülerini yayınladı.

Ford açıklamasına göre, Ford Puma’nın ilk görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Ford Puma bu yılın sonunda satışa sunulacak ve 2008 yılından bu yana 1,5 milyar avro yatırım yapılan Ford’un Romanya’da bulunan Craiova Fabrikası’nda üretilecek.

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yenilikçi mühendisliği ve baştan çıkaran çekici tasarımıyla Puma'nın Avrupa kompakt otomobil sınıfında ses getireceğini düşünüyoruz. Eğer bulunduğunuz ortamda bakışları üzerine toplayacak çarpıcı bir otomobil istiyorsanız, onu buldunuz demektir. Otomobil severlere arzu ettikleri fonksiyonelliği son derece çekici bir görünümle sunmak için tüm imkanları kullandık. Bu sahip olabilecekleri en güzel ve en kullanışlı otomobil." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Ford Puma’nın ilk görüntüleri tasarımla ilgili önemli ipuçlarını bünyesinde barındırıyor.

Kendine özgü yüksek konumlandırılan farlar hemen dikkati çekiyor. Atletik, kaslı ve aerodinamik çizgiler kompakt crossover segmentine has ve sürüş güvenliği duygusunu arttıran yüksek mimariyi korurken 456 litre ile sınıfının en iyi bagaj hacmi günlük kullanım kolaylığını destekliyor.