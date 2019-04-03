HABER

Ford, Puma Crossover ile SUV ürün gamını genişletmeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 13:02 | Son Güncelleme

Ford, Ford Puma’nın ilk görüntülerini yayınladı - Ford Puma bu yılın sonunda satışa sunulacak ve 2008 yılından bu yana 1,5 milyar avro yatırım yapılan Ford’un Romanya’da bulunan Craiova Fabrikası’nda üretilecek - Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley: - "Eğer bulunduğunuz ortamda bakışları üzerine toplayacak çarpıcı bir otomobil istiyorsanız, onu buldunuz demektir"

İSTANBUL (AA) – Ford, Ford Puma’nın ilk görüntülerini yayınladı.

Ford açıklamasına göre, Ford Puma’nın ilk görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Ford Puma bu yılın sonunda satışa sunulacak ve 2008 yılından bu yana 1,5 milyar avro yatırım yapılan Ford’un Romanya’da bulunan Craiova Fabrikası’nda üretilecek.

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yenilikçi mühendisliği ve baştan çıkaran çekici tasarımıyla Puma'nın Avrupa kompakt otomobil sınıfında ses getireceğini düşünüyoruz. Eğer bulunduğunuz ortamda bakışları üzerine toplayacak çarpıcı bir otomobil istiyorsanız, onu buldunuz demektir. Otomobil severlere arzu ettikleri fonksiyonelliği son derece çekici bir görünümle sunmak için tüm imkanları kullandık. Bu sahip olabilecekleri en güzel ve en kullanışlı otomobil." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Ford Puma’nın ilk görüntüleri tasarımla ilgili önemli ipuçlarını bünyesinde barındırıyor.

Kendine özgü yüksek konumlandırılan farlar hemen dikkati çekiyor. Atletik, kaslı ve aerodinamik çizgiler kompakt crossover segmentine has ve sürüş güvenliği duygusunu arttıran yüksek mimariyi korurken 456 litre ile sınıfının en iyi bagaj hacmi günlük kullanım kolaylığını destekliyor.

Yeni Ford Puma müşterilerle yapılan kapsamlı görüşlerden elde edilen geri bildirim doğrultusunda şekillendirildi. Kullanıcı beklentilerini karşılamak üzere uygulanan tasarım çözümlerinden biri yenilikçi bagaj bölümü. Ford Puma’nın bagajı iki adet golf çantasını dikey olarak alabiliyor ve böylece çok yönlü bir kullanım sunuyor.

Ford EcoBoost Hybrid teknolojisi yüksek yakıt verimliliği ile performansı bir arada sunarken 155 PS güç, performans beklentilerini karşılıyor. Kayış ile tahrik edilen entegre bir marş motoru/jeneratör genellikle frenleme sırasında kaybedilen enerjinin geri kazanılmasını ve depolanmasını sağlıyor. Bu enerji 48 voltluk hava soğutmalı lityum-ion bataryanın şarj edilmesinde kullanılıyor.

PARTNER'Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...''Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...'
Palandöken’de sezon uzadıPalandöken’de sezon uzadı
Yazma eserler müzesinde hat atölyesiYazma eserler müzesinde hat atölyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ford

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

Ekipler alarma geçti! Polisleri görünce kıyafetlerini çıkarıp...

Alarma geçtiler! Polisleri görünce kıyafetlerini çıkarıp...

MHP'yi yasa boğan ölüm haberi!

MHP'yi yasa boğan ölüm haberi!

İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.