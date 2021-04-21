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Ford Puma vs 2021 Hyundai Kona tarafını seç!

21.04.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SUV modeller ülkemizde çok seviliyor. Araba karşılaştırmalarından en önemli bir yer taşıyan Crossover modellerinden iddialı iki ismi sizler için bir araya getirdik. Ford Puma vs Hyundai Kona tarafını seç!

Ford Puma vs 2021 Hyundai Kona tarafını seç!

Tasarım konusunda iki modelde iddialı görünüyor. Ancak ST-Line donanımı ile Ford’un Puma’sı dışarıda daha etkili görünüyor. Ancak unutulmamalı ki Hyundai Kona ise N-Line donanım ile artık alınabiliyor. Bu durumda hem tasarım olarak güçlü bir hale gelen model, performans konusunda da doyurucu oluyor. Arka bölümde de tasarım konusunda iddialı olmayı Puma başarıyor.

BAGAJ HACİMLERİ NASIL?

Bu segmentte iddiayı arttıracak bir başka konu ise bagaj hacmi. Hyundai’nin Kona’sı 374 litrelik bir bagaj hacmi sunarken, Puma 456 litrelik bir alan sunuyor. Bunun yanı sıra Puma 80 litrelik MegaBox diye adlandırdığı bagajın alt bölümünde evcil hayvan yıkamak veya büyük çiçek taşımak için bir alan daha sunuyor.

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HANGİ MOTORLAR İLE GELİYORLAR?

Hyundai Kona 1.0 litre ve 1.6 litrelik turbo benzinli motorlar ile tercih edilebiliyor. Bunun yanı sıra 1.6 litrelik dizel ve hafif hibrit motor seçeneğini de müşterilere sunuyor.

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Test ettiğimiz model ise 1.0 litrelik turbo benzinli ünite. 120 Hp güç ve 200 Nm tork değeri sunan bu motor, 0-100 km/s hızlanmasını 11 saniyede tamamlıyor. Modelin tüketim verisi ise 5.3 litre.

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Ford Puma ise sadece 1.0 litrelik turbo benzinli ünite ile geliyor. İstenirse hibrit versiyon seçeneği de alınabiliyor. 1.0 litrelik turbo motor 125 Hp güç ve 200 Nm tork değeri sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını model 10.2 saniyede tamamlıyor. Modelin tüketim verisi ise 4.9 litre.

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