Ford Puma vs 2021 Hyundai Kona tarafını seç!

Tasarım konusunda iki modelde iddialı görünüyor. Ancak ST-Line donanımı ile Ford’un Puma’sı dışarıda daha etkili görünüyor. Ancak unutulmamalı ki Hyundai Kona ise N-Line donanım ile artık alınabiliyor. Bu durumda hem tasarım olarak güçlü bir hale gelen model, performans konusunda da doyurucu oluyor. Arka bölümde de tasarım konusunda iddialı olmayı Puma başarıyor.

BAGAJ HACİMLERİ NASIL?

Bu segmentte iddiayı arttıracak bir başka konu ise bagaj hacmi. Hyundai’nin Kona’sı 374 litrelik bir bagaj hacmi sunarken, Puma 456 litrelik bir alan sunuyor. Bunun yanı sıra Puma 80 litrelik MegaBox diye adlandırdığı bagajın alt bölümünde evcil hayvan yıkamak veya büyük çiçek taşımak için bir alan daha sunuyor.

HANGİ MOTORLAR İLE GELİYORLAR?

Hyundai Kona 1.0 litre ve 1.6 litrelik turbo benzinli motorlar ile tercih edilebiliyor. Bunun yanı sıra 1.6 litrelik dizel ve hafif hibrit motor seçeneğini de müşterilere sunuyor.

Test ettiğimiz model ise 1.0 litrelik turbo benzinli ünite. 120 Hp güç ve 200 Nm tork değeri sunan bu motor, 0-100 km/s hızlanmasını 11 saniyede tamamlıyor. Modelin tüketim verisi ise 5.3 litre.